



Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области к началу следующей недели переоборудуют под ковидный госпиталь. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102». За счет этого будут получены 150 дополнительных мест для лечения ковидников.

Чиновник пояснил, что это не отразится на качестве оказания помощи онкобольным из нескольких районов области, которые лечились в этом медучреждении. «У нас уже был опыт перевода филиала под ковидный стационар с пересмотром маршрутизации – пациенты направлялись в онкодиспансер в Волгограде», - пояснил заместитель облкомздрава. Он уточнил, что сложные хирургические операции и лучевая терапия и раньше проводились только в областном центре.

Всего в Волгоградской области планируют к началу следующей недели увеличить объем коечного фонда на 1 тысячу мест и довести его до 6 тысяч. Кроме филиала онкодиспансера в Михайловке ковидными госпиталями снова станут наркологический диспансер в Волжском, психдиспансер в Тракторозаводском районе. Уже расширены имеющиеся возможности для лечения больных ковидом за счет увеличения количества коек в Котельниковской ЦРБ, на очереди - Городищенская и Фроловская ЦРБ, также будет передан для пациентов с коронавирусом еще один корпус в Калачевской ЦРБ. Планируется переоборудовать и отделения областной клинической больницы №3 на ул. Советской в Волгограде. Больница №12 в Волгограде перейдет в режим работы ковидного стационара в начале августа. Также власти намерены увеличить в два раза количество коек интенсивной терапии в инфекционных больницах для лечения пациентов в пограничном состоянии. Новые койки для таких больных, которые в шаге от реанимации, оборудуют специальной аппаратурой и кислородом.

Причиной перевода ряда медучреждений в режим работы ковидных стационаров стал рост заболеваемости коронавирусом в регионе, который привел к тому, что количество госпитализированных стало превышать число выздоровевших. Так, накануне в регионе были госпитализированы за сутки 445 человек.



