Здравоохранение

Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области отдают под ковидный госпиталь

Здравоохранение 27.07.2021 15:32
0
27.07.2021 15:32


Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области к началу следующей недели переоборудуют под ковидный госпиталь. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102». За счет этого будут получены 150 дополнительных мест для лечения ковидников. 
Чиновник пояснил, что это не отразится на качестве оказания помощи онкобольным из нескольких районов области, которые лечились в этом медучреждении. «У нас уже был опыт перевода филиала под ковидный стационар с пересмотром маршрутизации – пациенты направлялись в онкодиспансер в Волгограде», - пояснил заместитель облкомздрава. Он уточнил, что сложные хирургические операции и лучевая терапия и раньше проводились только в областном центре. 
Всего в Волгоградской области планируют к началу следующей недели увеличить объем коечного фонда на 1 тысячу мест и довести его до 6 тысяч. Кроме филиала онкодиспансера в Михайловке ковидными госпиталями снова станут наркологический диспансер в Волжском, психдиспансер в Тракторозаводском районе. Уже расширены имеющиеся возможности для лечения больных ковидом за счет увеличения количества коек в Котельниковской ЦРБ, на очереди - Городищенская и Фроловская ЦРБ, также будет передан для пациентов с коронавирусом еще один корпус в Калачевской ЦРБ. Планируется переоборудовать и отделения областной клинической больницы №3 на ул. Советской в Волгограде. Больница №12 в Волгограде перейдет в режим работы ковидного стационара в начале августа. Также власти намерены увеличить в два раза количество коек интенсивной терапии в инфекционных больницах для лечения пациентов в пограничном состоянии. Новые койки для таких больных, которые в шаге от реанимации, оборудуют специальной аппаратурой и кислородом. 
Причиной перевода ряда медучреждений в режим работы ковидных стационаров стал рост заболеваемости коронавирусом в регионе, который привел к тому, что количество госпитализированных стало превышать число выздоровевших. Так, накануне в регионе были госпитализированы за сутки 445 человек. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Здравоохранение
27.07.2021 17:39
Здравоохранение 27.07.2021 17:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 15:07
Здравоохранение 27.07.2021 15:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2021 13:10
Здравоохранение 27.07.2021 13:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.07.2021 18:36
Здравоохранение 26.07.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.07.2021 15:56
Здравоохранение 23.07.2021 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
23.07.2021 14:16
Здравоохранение 23.07.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.07.2021 14:25
Здравоохранение 21.07.2021 14:25
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.07.2021 08:13
Здравоохранение 21.07.2021 08:13
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.07.2021 16:29
Здравоохранение 20.07.2021 16:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
19.07.2021 10:43
Здравоохранение 19.07.2021 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
18.07.2021 12:03
Здравоохранение 18.07.2021 12:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.07.2021 14:29
Здравоохранение 16.07.2021 14:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.07.2021 12:39
Здравоохранение 14.07.2021 12:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.07.2021 14:05
Здравоохранение 13.07.2021 14:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.07.2021 12:43
Здравоохранение 13.07.2021 12:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:56
Движение парализовано: иномарка протаранила скоростной трамвай в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:39
«Просчет в расчетах»: в волгоградском облздраве объяснили проблемы со сдачей анализов в поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Двоих обвиняемых по делу о взрыве газовой заправки в Волгограде отдали под судСмотреть фотографии
15:52
Бешеный кот покусал хозяев частного дома в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:32
Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области отдают под ковидный госпитальСмотреть фотографии
15:07
Молодой мужчина без хронических заболеваний умер от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
Билайн создаст библиотеку голосов знаменитостей для помощи незрячим людямСмотреть фотографии
13:44
В волгоградском Роспотребнадзоре объяснили связь между ростом заражений коронавирусом и вакцинациейСмотреть фотографии
13:10
«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидомСмотреть фотографии
11:14
Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжейСмотреть фотографии
11:09
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский призСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колониюСмотреть фотографии
10:31
Военные напустили дыма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Путин объявил благодарность главе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:01
Водитель-подросток покалечил троих детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:48
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошло возгораниеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торгиСмотреть фотографии
19:28
День Волжского стал праздником для всех горожанСмотреть фотографии
18:36
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
18:03
За попытку подкупить полицейского в Волгоградской области водитель получил срокСмотреть фотографии
17:52
Избирком зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:26
Смертельный вал: коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:45
Полиция в Волжском допросила тиктокера в лодке на крыше машины и его друзейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
В Волгоградской области сделали миллион уколов от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Продавшую поддельный сертификат медсестру задержали с поличным в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:48
Пострадавшую в страшном ДТП в Волгоградской области жительницу Оренбурга спасают врачиСмотреть фотографии
15:03
Полиция в Волжском ищет прокатившего на иномарке тиктокера в лодкеСмотреть фотографии
14:47
Волгоградку оштрафовали после отдыха в ТурцииСмотреть фотографии
14:04
Новой улице в Волгограде присвоили имя Героя РоссииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 