В Волгоградской области сделали миллион уколов от коронавируса





Медики самого крупного центра в Волгоградской области вакцинации от новой коронавирусной инфекции, развёрнутого на базе музея «Россия — моя история», сегодня выполнили миллионную дачу вакцины от COVID-19. «Юбилейный» укол получила 23-летняя волгоградка Лидия Осокина: она привилась первым компонентом отечественного «Спутник V». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.

Напомним, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области остаётся контролируемой, но напряжённой. Растёт уровень заболеваемости, скорость распространения новых более опасных штаммов и, соответственно, тяжёлых случаев течения болезни. В связи реализуются решения по развёртыванию ещё тысячи инфекционных коек в стационарах (с доведением общего числа до 6000 единиц), по сохранению неснижаемого запаса СИЗ, лекарственных препаратов и плазмы крови, выработке дополнительных профилактических мер и др.



