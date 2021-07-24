Общество

Поволжский банк Сбербанка с прискорбием сообщает

Общество 24.07.2021 11:58
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24.07.2021 11:58


Сегодня скоропостижно скончался Заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Викторович Гурулёв. Последние две недели врачи боролись за его жизнь. Ему было 44 года. 
Для многих из нас за время совместной работы Дмитрий стал не только коллегой, но и хорошим другом, соратником. 
Энергичный, открытый, инициативный, всегда готовый прийти на помощь. Дмитрий рука об руку с коллегами каждый день делал наш банк лучше, делился своими профессиональными знаниями и опытом, создавал яркие проекты международного уровня, помогал клиентам в решении самых неординарных задач. 
В этот трагический день мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия.

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