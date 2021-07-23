Спорт

Матч волгоградского «Ротора» с «СКА-Хабаровск» пройдет без зрителей

Спорт 23.07.2021 23:24
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23.07.2021 23:24


Болельщиков не пустят на матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск», который состоится 24 июля на стадионе «Волгоград Арена». Решение провести игру без зрителей принято в соответствии с предписанием главного санитарного врача России Анны Поповой, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу СК «Ротор».
«Клуб сделал все возможное, чтобы сохранить нашим болельщикам право посещения ближайшей игры, но сейчас все мы вынуждены реагировать на ситуацию вокруг и следовать требованиям, связанным с распространением COVID-19», – сообщается в официальном заявлении спортивного клуба.
В пресс-службе сине-голубых отметили, что отсутствие на стадионе болельщиков мотивирует футболистов сражаться на поле не только за результат, но и тех, кто вынужден поддерживать команду у телеэкранов. О порядке возврата билетов в АНО СК «Ротор» сообщат дополнительно.
Фото: АНО СК «Ротор».

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