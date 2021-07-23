



Александр Валентинович всегда занимал активную жизненную и общественно-политическую позицию, был настоящим профессионалом, патриотом своей родины, своей компании. Его трудовая и общественная деятельность была неразрывно связана со сферой здравоохранения, личные заслуги в решении вопросов качественного медицинского обслуживания населения трудно переоценить.

Александр Валентинович был надежным соратником, грамотным руководителем, пользовался уважением и заслуженным авторитетом среди коллег и подчиненных.

В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Александра Валентиновича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашей компании.

Генеральный директор ООО «Капитал Медицинское Страхование» Н.И. Гришина