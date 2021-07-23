Улица в центре Волгограда снова станет пешеходной

Общество 23.07.2021 13:26
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23.07.2021 13:26
В ближайшие субботу и воскресенье на участке ул. Чуйкова вновь будет введен пешеходный режим. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в период с 22-00 23 июля до 02-00 26 июля 2021 года территорией, свободной от транспорта, станет проезжая часть в границах ул. Краснознаменской и МОУ СОШ №81. Ограничения для движения автотранспорта вводятся в связи с большой интенсивностью пешеходных потоков на Центральной набережной и согласованы с соответствующими службами ГИБДД. Волгоградцам, оставившим личные автомобили в границах указанной пешеходной зоны, следует заблаговременно убрать их с данной территории.
Подобная мера, опробованная ранее, показала востребованность безопасных пешеходных зон у отдыхающих, считают в мэрии. С учетом этого муниципалитет намерен и дальше применять данный опыт в случаях, когда прогнозируется высокая пешеходная активность на улицах, не являющихся основными городскими магистралями.
Напомним, эксперимент с временным закрытием улицы Чуйкова для автомобилей стартовал в начале июля этого года.
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