Происшествия

Случаи нападения на людей «желтых пауков» и каракуртов участились в Волгоградской области

Происшествия 23.07.2021 11:30
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23.07.2021 11:30


От укусов паука Сака, известного также как "желтый паук", в Волгоградской области пострадали уже 15 человек, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в администрации региона. Еще 12 человек, как заявлялось ранее, подверглись нападению каракуртов - пауков из рода черных вдов. 
"Из них один человек продолжает лечение в условиях стационара", - уточнил заведующий Центром острых отравлений ГУЗ "ГКБ СМП № 25" Сергей Ларионов. По его словам, яд паука Сака (Сheiracanthium punctorium) не представляет угрозы для жизни, но способен существенно подорвать здоровье. 
Врачи обращают внимание жителей региона на возросшую активность ядовитых членистоногих. Пик приходится на июль и август, когда температура воздуха достигает максимальных величин. Именно в этот период происходит миграция и размножение пауков.
В случае укуса ядовитого насекомого пострадавшему необходимо немедленно обращаться к врачу, так как своевременно оказанная помощь снижает риски серьезных осложнений.
Так, в первые минуты после контакта с ядом паука в месте укуса появляются колющие и жгучие боли, вскоре присоединяются покраснение, отек. По мере нарастания интоксикации проявляется общетоксическое действие: тошнота, головокружение, общая слабость, боли в пояснице, конечностях, головной боли.
Отмечается, что "желтый паук" - это представители многочисленного семейства пауков-мешкопрядов. Из нескольких десятков видов этого семейства, только один вид относится к ядовитым. С 2009 года он фиксируется на территории Волгоградской области, хотя традиционное место обитания такого паука - в основном в Германии в горах Оденвальд и на правобережной полосе Рейна, а также во Франции, в Швейцарии, Италии и Далмации. 
Отметим, что в 2020 году к медикам с укусами паука Сака обратились 8 жителей.
В Волгоградской области опасность для жителей представляют всего несколько из 122 видов обитающих в регионе пауков. Это каракурт, Lycosa praegrandis (тарантул громадный), Lycosa singoriensis (тарантул южнорусский), Cheiracanthium punctorium (паук Сака или "желтый паук"). 
Фото: okiepony,alissa.shevkunova, ru.depositphotos.com.

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