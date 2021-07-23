Расследования

Россиянку сняли с рейса в Москву в волгоградском аэропорту из-за отсутствия прививки Pfizer

Расследования 23.07.2021 10:50
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23.07.2021 10:50


Гражданка России и ФРГ Ольга Кнельц потребовала от  «Аэрофлота» возмещения убытков, связанных, как она считает, с незаконными действиями сотрудника авиакомпании, из-за чего она не смогла вылететь в Германию по заранее купленным билетам. Как рассказала ИА «Высота 102» Ольга Викторовна, 18 июля она должна была отправиться  в Москву из волгоградского аэропорта в Шереметьево, чтобы оттуда последовать в Мюнхен для медицинского обследования по месту ее жительства в Фридрихсхафене и последующего лечения в клинике. Перед регистрацией на рейс женщина сдала ПЦР-тест, также еще в мае она сделала прививку «ЭпиВакКорона» - все то, что требовалось для перелета по международному маршруту. Однако в аэропорту «Гумрак» Ольгу Викторовну поджидали неожиданные неприятности. «Все необходимые документы, в том числе посадочный талон и маршрутную квитанцию я предъявила в зоне вылета непосредственно перед посадкой на рейс Волгоград-Москва сотруднику «Аэрофлота» Андрею Ерохину, - рассказала женщина. – Однако он заявил мне, что мой ПЦР-тест истекает за 30 минут до прибытия в Германию. А моя прививка российской вакциной в Германии недействительна и мне надо было, по его словам, вакцинироваться Pfizer. Мои доводы, что тест, который был датирован вечером 16 июля,  будет действителен еще в течение десяти часов после пересечения германской границы, не произвели на него впечатления. Также, как и то, что на территории России невозможно сделать прививку Pfizer. Однако Ерохин, по утверждению Ольги Кнельц, выбросил ее посадочный талон в урну. В результате женщина не попала вовремя в Москву и, соответственно, в Германию. Дополнительные расходы за перебронирование вылета, сдачу повторного теста, гостиницу в Москве, трансфер из двух аэропортов  обошлись Ольге Кнельц почти в 12 тысяч рублей. 
Ольга Викторовна уже направила претензию в авиакомпанию с требованиями  возмещения расходов, а также – дать оценку действиям сотрудника «Аэрофлота», который, по утверждению женщины, «унизил мою честь и достоинство, общался заносчиво, надменно и высокомерно». По ее словам, он даже отказался представиться, поэтому его имя и фамилию ей пришлось узнавать у других сотрудников. 
Как пояснила Ольга Викторовна, из-за сорванной поездки она может пропустить срок прохождения обследования в немецкой клинике. «За Ерохина передо мной извинились даже его коллеги и сотрудники службы безопасности. Но от виновника срыва моего вылета я этого не дождалась. Сотрудник компании, по моему мнению, проявил полную некомпетентность. Так, ПЦР тест на внутренних рейсах в России не требуется. Кроме того, пандемийные ограничения на въезд в Германию не распространяются на граждан ФРГ, возвращающихся в страну. И я вообще могла не сдавать никакого теста. Но, самое главное, действие теста было действительным, если бы я тогда приехала в Германию тем самым рейсом. Это мне подтвердили сотрудники пограничной службы ФРГ». 
Ольга Викторовна Кнельц надеется, что сотрудник авиакомпании после проведения служебной проверки будет наказан за причинение ей моральных и материальных страданий. В случае, если «Аэрофлот» не возместит ей вынужденные дополнительные расходы, она готова обратиться и в суд. 
Комментировать произошедшее в волгоградском аэропорту ИА «Высота 102» не стали, предложив обратиться в авиакомпанию «Аэрофлот». У редакции ИА «Высота 102» уже был печальный опыт общения  с этой авиакомпанией – на отправленный редакцией запрос там  попросту не ответили. Поэтому редакция ИА «Высота 102» просит считать данную публикацию официальным запросом в адрес «Аэрофлота» и готова предоставить площадку для выражения своей версии событий сотруднику Андрею Ерохину. 

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