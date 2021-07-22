Общество 22.07.2021 16:09
0
22.07.2021 16:09
В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 314 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, скончались от коварной инфекции еще 7 человек. Среди умерших – 79-летний волжанин, 80-летняя жительница Фроловского район, 76-летняя пенсионерка из Волгограда, 52-летний и 87-летний мужчины из областного центра, 71-летняя женщина из Калачевского района и 48-летняя жительница Михайловки. Всего в регионе уже 1696 человек скончались от коронавируса.
Напомним, накануне в Волгоградской области было зафиксировано рекордное за все время пандемии количество заразившихся – 317 человек. На сегодняшнем брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев отметил, что в регионе увеличились случаи заболеваний в семейных очагах.
Реклама
Главный ветврач Волгоградской области озвучила тревожную статистику по бешенству22.07.2021 19:31
Общество 22.07.2021 19:31
Переписчиков в Волгоградской области вооружат ультразвуком22.07.2021 17:49
Общество 22.07.2021 17:49
СУ СК займется расследованием избиения ребенка около стадиона «Волгоград-Арена»22.07.2021 16:34
Общество 22.07.2021 16:34
Глава волгоградского облздрава опроверг принудительную вакцинацию беременных22.07.2021 15:41
Общество 22.07.2021 15:41
Больницу №12 в Волгограде переоборудуют в ковидный стационар22.07.2021 14:36
Общество 22.07.2021 14:36
«Состояние огромного счастья»: в Волгограде сдали долгострой в ЖК «Адмиралтейский»22.07.2021 12:24
Общество 22.07.2021 12:24
В Волгоградской области обанкротился засветившийся в похоронном скандале МУП22.07.2021 11:03
Общество 22.07.2021 11:03
«Не послушались дядю»: дети в Урюпинске с восторгом встретили знаменитых блогеров22.07.2021 09:37
Общество 22.07.2021 09:37
Свой – чужой: чиновник во Фролово потерял реноме из-за спора вдовы и фермера под Волгоградом22.07.2021 08:36
Общество 22.07.2021 08:36
В Волгоградской области стали меньше убивать и грабить21.07.2021 21:38
Общество 21.07.2021 21:38
«Это нонсенс»: профессор – о нападениях бешеных куниц в Волгоградской области21.07.2021 19:42
Общество 21.07.2021 19:42
Чиновники отказали сироте из Волжского в пособии из-за «дохода» от гробовых21.07.2021 18:52
Общество 21.07.2021 18:52
Игорь Воронин: «Главная задача власти – сделать жизнь волжан комфортной и удобной»21.07.2021 18:02
Общество 21.07.2021 18:02
На Волгоградскую область несется шторм21.07.2021 15:43
Общество 21.07.2021 15:43
У главного судебного пристава Волгоградской области появился зам из Тамбова21.07.2021 15:24
Общество 21.07.2021 15:24
Реклама