



В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 314 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, скончались от коварной инфекции еще 7 человек. Среди умерших – 79-летний волжанин, 80-летняя жительница Фроловского район, 76-летняя пенсионерка из Волгограда, 52-летний и 87-летний мужчины из областного центра, 71-летняя женщина из Калачевского района и 48-летняя жительница Михайловки. Всего в регионе уже 1696 человек скончались от коронавируса.

Напомним, накануне в Волгоградской области было зафиксировано рекордное за все время пандемии количество заразившихся – 317 человек. На сегодняшнем брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев отметил, что в регионе увеличились случаи заболеваний в семейных очагах.



