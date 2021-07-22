Экономика

Волгоградстат зафиксировал рост тарифов на платные услуги

Экономика 22.07.2021 13:53
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22.07.2021 13:53


За I полугодие 2021 года в Волгоградской области тарифы на платные услуги для населения выросли в среднем на 1,4%. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, снижение тарифов было зарегистрировано только на два вида услуг - по подключению к сети Интернет (на 2%) и за аренду квартир у частных лиц (на1%).
Практически не изменились за полугодие тарифы на услуги телевещания, по ремонту сложнобытовой техники, автомобилей, квартир, на услуги нянь и сиделок. Незначительно (в среднем на 0,3-0,5%) подорожали услуги в сфере образования, медицины, физкультуры и спорта, жилищные и банковские услуги, пояснили  в Волгоградстате.
В то же время существенно за полугодие подорожали страховки  – на 11%, а также путешествия и туризм  – в среднем на 7%. Так, услуги двух и трехзвездочных гостиниц, хостелов, аренда легковых автомобилей, стоимость туров по России стали дороже на 5-9%.

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