Банк «Открытие»: половина жителей ЮФО считают, что сумму страхового возмещения по вкладам пора проиндексировать





Половина жителей Южного федерального округа (49%) считают, что сумму гарантированного государством страхового возмещения по вкладам нужно увеличить с нынешних 1,4 миллиона рублей. Из них 29% убеждены, что страховая сумма должна соответствовать объему накоплений. 8% уверенны, что ничего менять не стоит, а 6% считают, что страховой лимит вообще можно понизить. Для 36% вопрос оказался затруднительным и они не смогли на него ответить. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Ситуация с пандемией осложнила россиянам выбор доходных инструментов – 52% россиян и 61% жителей ЮФО затрудняется дать свой прогноз по изменению ставок вкладов во втором полугодии.

20% опрошенных ожидают роста ставок по классическим банковским вкладам до конца 2021 года. Из них 5% полагают, что ставки могут вырасти более чем на 4 процентных пункта, 6% ждут повышения ставок по вкладам на 2-4 процентных пункта, еще 9% - на 1-2 процентных пункта.

По мнению 13% респондентов, ставки по вкладам до конца года останутся на нынешнем уровне. Дальнейшего снижения ставок ожидают лишь 6%.

45% опрошенных считают, что иностранные валюты по-прежнему не потеряли своей привлекательности как инструмент сбережений. Из них только половина полагает, что в настоящий момент вкладываться в валютные вклады выгодней, чем в рублевые.

Невыгодными валютные сбережения считают 21% южан: при этом 20% называют их скорее невыгодными и 1% - однозначно невыгодными. 34% опрошенных не смогли определить своего отношения к валютным сбережениям.

28% респондентов считают самым выгодным механизмом накопления на вкладе купить рубли и разместить их под более высокий процент.

Среди крупных целей, на которые они откладывают деньги (можно было давать больше одного варианта ответа) южане чаще всего называли формирование подушки безопасности (28%), улучшение жилищных условий (27%), покупку автомобиля (21%) отпуск или крупные покупки (20%),. Только 12% копят или хотят начать копить на будущую пенсию. 24% респондентов заявили, что у них нет денег на накопления и это самый высокий показатель в стране среди федеральных округов.

Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие»: «Опрос подтвердил, что в текущей ситуации роста ставок по вкладам клиенты не готовы размещать свои сбережения в долгосрочный продукт с фиксированной ставкой и предпочитают продукты, где доходность следует за рыночными индикаторами. Среди таких продуктов банк «Открытие» предлагает, помимо классического накопительного счёта со ставкой 4.5% годовых, широкую линейку ПИФ, профессионально управляемых УК «Открытие», и возможность прямых инвестиций клиента через брокерские счета «Открытие Брокер».





*Опрос проведен банком «Открытие» 12-17 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.