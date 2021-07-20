Город в Волгоградской области пережил удар стихии











Эпицентром разбушевавшейся накануне стихии в Волгоградской области стало Фролово. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, вечером здесь пронесся ураган и прошли ливневые дожди. Сила ветра была такова, что сносило крыши многоквартирных домов и вырывало с корнем деревья. Территория микрорайона Заречный в городском округе напоминает настоящий лесоповал. Заваленными тяжелыми ветками оказались и некоторые автомобили. В городском округе наблюдались проблемы с электричеством. Информации о пострадавших нет.

Напомним, накануне в Гидрометцентре РФ предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в регионе. Но, если в Волгограде все обошлось коротким ливнем, то в некоторых районах области стихия порезвилась вовсю.

Фото и видео группы ВК Новости.Фролово34.