Происшествия 18.07.2021 09:44
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18.07.2021 09:44
Трое человек пострадали в результате опрокидывания в кювет автомобиля «Skoda Octavia» в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по региону, авария произошла рано утром на 124 км автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» в Палласовском районе. По предварительной информации, 24-летний водитель, у которого не было прав, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В больницу с различными травмами доставили водителя и двоих пассажиров: 23-летнюю девушку и 25-летнего парня.
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