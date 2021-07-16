Улицу Чуйкова в Волгограде снова перекроют на выходные

Общество 16.07.2021 21:20
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16.07.2021 21:20
Менее чем через час, в 22.00 закроется въезд и выезд с улицы Чуйкова в Центральном районе Волгограда в границах улицы Краснознаменской и школы №81. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, до 02.00 19 июля эта территория станет исключительно пешеходной.
Припарковавшим свои автомобили волгоградцам рекомендуют заблаговременно убрать их с улицы Чуйкова. Пешеходный режим вводится здесь уже вторые выходные подряд по согласованию с городской полицией в связи с большим число отдыхающих на Центральной набережной в субботу и воскресенье.
В предыдущие выходные дни мэрия провела эксперимент с перекрытием улицы Чуйкова, который показал востребованность пешеходных зон у горожан, говорится в заявлении администрации. «Муниципалитет намерен и дальше применять подобный опыт в случаях, когда прогнозируется высокая пешеходная активность на улицах, не являющихся основными городскими магистралями», – отметили в мэрии.
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