Общество 15.07.2021 18:53
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15.07.2021 18:53
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился в Москве с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и пригласил последнего освятить воссозданный собор Александра Невского в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, работы по строительству храма находятся в завершающей стадии.
На встрече также присутствовал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Он и Андрей Бочаров обсудили с патриархом план мероприятий в год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского. Губернатор поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку Волгоградской области и решение о включении региона в число основных центров празднования.
Напомним, освящение собора Александра Невского запланировано в сентябре текущего года. Строительство храма ведется на протяжении пяти лет на пожертвования.
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