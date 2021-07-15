



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился в Москве с патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и пригласил последнего освятить воссозданный собор Александра Невского в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, работы по строительству храма находятся в завершающей стадии.

На встрече также присутствовал митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Он и Андрей Бочаров обсудили с патриархом план мероприятий в год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского. Губернатор поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку Волгоградской области и решение о включении региона в число основных центров празднования.

Напомним, освящение собора Александра Невского запланировано в сентябре текущего года. Строительство храма ведется на протяжении пяти лет на пожертвования.