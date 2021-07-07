



В результате ДТП на трассе в Серафимовичском районе погиб 45-летний пассажир ВАЗ-11183 - мужчина скончался по дороге в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне утром на автодороге «Михайловка-Серафимович-Суровикино».