Происшествия

На трассе в Волгоградской области погиб пассажир перевернувшегося ВАЗа

Происшествия 07.07.2021 10:37
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07.07.2021 10:37


В результате ДТП на трассе в Серафимовичском районе погиб 45-летний пассажир ВАЗ-11183 - мужчина скончался по дороге в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне утром на автодороге «Михайловка-Серафимович-Суровикино».
По предварительным данным, 47-летний водитель ВАЗ-11183 ехал со стороны хутора Трясиновский в сторону хутора Зимняцкий и не справился с управлением - автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель после ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

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