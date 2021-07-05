Телеком

Цифровой регион: вице-президент «Ростелекома» на Юге и глава Волгоградской области обсудили планы развития

Телеком 05.07.2021 11:09
0
05.07.2021 11:09


Вице-президент — директор «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в рамках рабочей встречи обсудили итоги и планы по цифровизации, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Встреча стала следующим шагом в развитии сотрудничества, соглашение о котором подписали президент компании Михаил Осеевский и глава региона на Петербургском международном экономическом форуме месяц назад, 3 июня 2021 года. В числе инициатив, предлагаемых «Ростелекомом» к реализации, проекты в социальной сфере.
Это умное освещение улиц и общественных мест в населенных пунктах, которое экономит до 60% потребляемой электроэнергии и уже запущенно во многих городах на Юге. Создание единой региональной платформы ЖКХ обеспечивает автоматизацию всех процессов и их прозрачный контроль как со стороны надзорных органов, так и населения. Модернизация автоматизированных систем оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций и развитие систем видеонаблюдения с видеоаналитикой в рамках федеральной программы «Безопасный регион», которая помогает профилактике и раскрытию правонарушений, способны значительно повысить защищенность граждан. 
«Следуя принципам федеральной программы “Цифровой регион”, мы подходим к задаче по экосистемному принципу. При выборе необходимых решений и разработке технологий мы ориентируемся на защищенность жизненно важных приоритетов населения, контроль управления муниципальным и региональным хозяйством с помощью цифровых данных и удовлетворенность жителей стандартами качества городских пространств», — рассказал Сергей Мордасов, вице-президент — директор макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком».  
Сегодня в области уже работает построенная «Ростелекомом» «Система – 112» для обеспечения вызова гражданами экстренных оперативных служб по единому номеру. В сфере регионального образования национальный цифровой провайдер создал и внедрил комплексную информационную систему ГИС «Образование», объединяющую в единую информационную систему все образовательные организации в регионе. Ежемесячно к ней подключается более четырех миллионов пользователей. Совместно с органами власти компания отцифровала и подключила к общероссийскому порталу «Госуслуги» 65 наиболее актуальных для населения услуг. 
«”Ростелеком” реализует федеральные проекты по цифровизации ключевых отраслей страны, и в Волгоградском регионе мы используем всю нашу наработанную экспертизу и опыт, чтобы точечно внедрять те технологии, в которых население наиболее остро нуждается. В первую очередь мы стремимся охватить образование, медицину, ЖКХ и социальную безопасность, как наиболее важные сферы, от которых зависит жизнь наших сограждан. Чтобы обеспечить их эффективность и учесть все потребности, работа ведется в тесном взаимодействии с командами экспертов из органов региональной и муниципальной власти. Встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым подтвердила, что мы идем правильным путем», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».  
Сегодня около 50% домохозяйств в Волгоградской области охвачены оптической инфраструктурой «Ростелекома». Компания в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) подключила около 200 точек бесплатного доступа по технологии Wi-Fi в140 населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. В этом году национальный цифровой провайдер приступит к реализации федеральной программы УЦН 2.0, согласно которой будет охватывать сотовой связью малые и удаленные поселки и села в регионе, где нет современной связи. В период пандемии специалисты «Ростелекома» подключали и настраивали работу колл-центров для всех органов власти, задействованных в работе с населением.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Телеком
02.07.2021 13:39
Телеком 02.07.2021 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.06.2021 17:45
Телеком 30.06.2021 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.06.2021 12:44
Телеком 30.06.2021 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2021 16:55
Телеком 28.06.2021 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2021 15:28
Телеком 28.06.2021 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2021 11:52
Телеком 28.06.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.06.2021 10:43
Телеком 28.06.2021 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.06.2021 15:12
Телеком 25.06.2021 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.06.2021 11:34
Телеком 25.06.2021 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.06.2021 15:58
Телеком 24.06.2021 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 14:50
Телеком 22.06.2021 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 13:34
Телеком 22.06.2021 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.06.2021 10:46
Телеком 22.06.2021 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.06.2021 15:35
Телеком 18.06.2021 15:35
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2021 17:52
Телеком 10.06.2021 17:52
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:31
Суд обязал убрать следы беспамятства на братской могиле в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:58
Суперливни с грозой, ветром и градом надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:26
Беременную волгоградку в час пик доставили в роддом как VIP-персонуСмотреть фотографии
14:02
Рекорд лета по числу заболевших COVID-19 побит в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде готовят к открытию еще один пляжСмотреть фотографии
12:56
В Волгоградской области в ерике утонул 13-летний школьникСмотреть фотографии
12:44
Волгоградка отсудила 300 тысяч с магазина за падение на скользком полуСмотреть фотографии
12:25
Маленькую девочку убило током в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:20
Сосновый лес на разделительной полосе в Волгограде избавят от пылиСмотреть фотографии
11:39
Волгоградская область наращивает коечный фонд для ковид-больныхСмотреть фотографии
11:09
Цифровой регион: вице-президент «Ростелекома» на Юге и глава Волгоградской области обсудили планы развитияСмотреть фотографии
10:27
Лихач на внедорожнике устроил "покатушки" по дорожкам и ступеням набережной в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Не справился с управлением: водитель погиб на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
Подросток на мопеде сбил пожилого велосипедиста под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:40
Волгоградский «Магнит» оштрафовали на 100 тысяч рублей за маски и антисептикСмотреть фотографии
08:59
Из Волгограда вылетел первый регулярный рейс в КалининградСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде не могут восстановить разрушенную стелу c названием городаСмотреть фотографии
18:02
В центре Волгограда пропала женщина в синих шортах в горошекСмотреть фотографии
15:38
Волгоградец взыскал с мэрии компенсацию после нападения стаи бродячих собакСмотреть фотографии
14:14
Специалисты исследуют воду в посиневшем водохранилище под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:23
В Волгоградской области ухудшается ситуация с коронавирусомСмотреть фотографии
11:54
Контрактников обучают «выживанию» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:12
Шутника-террориста осудили за минирование райотдела полиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Двое подростков разбились на скутере в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:21
Поджог или случайность: на западе Волгограда сгорел автомобильСмотреть фотографии
09:02
Горе луковое: в поле под Волгоградом выкинули гниющий урожайСмотреть фотографии
20:22
«Я боялась делать прививку»: волгоградская поэтесса рассказала о своей борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
19:31
На Волгоградскую область надвигаются ливни с градомСмотреть фотографии
17:50
Оперштаб готовит меры по сдерживанию коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:46
Цены на морковь нового урожая в Волгоградской области остались запредельнымиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 