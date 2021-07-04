Специалисты исследуют воду в посиневшем водохранилище под Волгоградом (ВИДЕО)

Экология 04.07.2021 14:14
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04.07.2021 14:14
Установлено точное место «цветения» воды в Береславском водохранилище, где водоем окрасился в ярко-синий цвет. Ранее впечатляющие кадры выкладывали жители в социальных сетях, природоохранные ведомства проводят проверку.
Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, вода «зацвела» в районе СНТ «Гидростроитель» в Калачевском районе. Место обнаружено в ходе рейдовых мероприятий с участием сотрудников Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте и специалистов лаборатории ЦЛАТИ по Волгоградской области.
«Осуществлен выезд на данный участок и произведен отбор проб воды. При обследовании наличие сухого остатка либо резкий химический запах отсутствовал, наблюдался факт естественного брожения (цветения) при высоких температурах в воде. По результатам будет дано заключение специалистов», - сообщили информагентству в межрегиональном управлении.
В частности, проверяется наличие в отобранных пробах химических веществ.
Заслуженный эколог РФ Владимир Лобойко ранее предположил, что изменение цвета воды водного объекта может быть связано со многими причинами, как естественными, вроде цветения водорослей, так и связанными с хозяйственной деятельностью человека.
Напомним, водоемы в Волгоградской области периодически меняют цвет. И происходит это часто по вине человека. Например, в начале этого года странно покраснела речка Арчеда во Фролово. Выяснилось, что виной всему стал сброс канализационных вод.
Видео: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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