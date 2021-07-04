Специалисты исследуют воду в посиневшем водохранилище под Волгоградом (ВИДЕО)











Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, вода «зацвела» в районе СНТ «Гидростроитель» в Калачевском районе. Место обнаружено в ходе рейдовых мероприятий с участием сотрудников Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте и специалистов лаборатории ЦЛАТИ по Волгоградской области.

«Осуществлен выезд на данный участок и произведен отбор проб воды. При обследовании наличие сухого остатка либо резкий химический запах отсутствовал, наблюдался факт естественного брожения (цветения) при высоких температурах в воде. По результатам будет дано заключение специалистов», - сообщили информагентству в межрегиональном управлении.

В частности, проверяется наличие в отобранных пробах химических веществ.

Заслуженный эколог РФ Владимир Лобойко ранее предположил, что изменение цвета воды водного объекта может быть связано со многими причинами, как естественными, вроде цветения водорослей, так и связанными с хозяйственной деятельностью человека.

Напомним, водоемы в Волгоградской области периодически меняют цвет. И происходит это часто по вине человека. Например, в начале этого года странно покраснела речка Арчеда во Фролово. Выяснилось, что виной всему стал сброс канализационных вод.

Видео: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям