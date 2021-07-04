Экология

Специалисты исследуют воду в посиневшем водохранилище под Волгоградом (ВИДЕО)

Экология 04.07.2021 14:14
0
04.07.2021 14:14




Установлено точное место «цветения» воды в Береславском водохранилище, где водоем окрасился в ярко-синий цвет. Ранее впечатляющие кадры выкладывали жители в социальных сетях, природоохранные ведомства проводят проверку.
Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, вода «зацвела» в районе СНТ «Гидростроитель» в Калачевском районе. Место обнаружено в ходе рейдовых мероприятий с участием сотрудников Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте и специалистов лаборатории ЦЛАТИ по Волгоградской области.
«Осуществлен выезд на данный участок и произведен отбор проб воды. При обследовании наличие сухого остатка либо резкий химический запах отсутствовал, наблюдался факт естественного брожения (цветения) при высоких температурах в воде. По результатам будет дано заключение специалистов», - сообщили информагентству в межрегиональном управлении.
В частности, проверяется наличие в отобранных пробах химических веществ.
Заслуженный эколог РФ Владимир Лобойко ранее предположил, что изменение цвета воды водного объекта может быть связано со многими причинами, как естественными, вроде цветения водорослей, так и связанными с хозяйственной деятельностью человека. 
Напомним, водоемы в Волгоградской области периодически меняют цвет. И происходит это часто по вине человека. Например, в начале этого года странно покраснела речка Арчеда во Фролово. Выяснилось, что виной всему стал сброс канализационных вод. 
Видео: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экология
01.07.2021 15:43
Экология 01.07.2021 15:43
Комментарии

0
Далее
Экология
01.07.2021 14:39
Экология 01.07.2021 14:39
Комментарии

0
Далее
Экология
29.06.2021 12:34
Экология 29.06.2021 12:34
Комментарии

0
Далее
Экология
26.06.2021 11:29
Экология 26.06.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Экология
22.06.2021 16:15
Экология 22.06.2021 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экология
21.06.2021 17:36
Экология 21.06.2021 17:36
Комментарии

0
Далее
Экология
18.06.2021 11:52
Экология 18.06.2021 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Экология
15.06.2021 17:23
Экология 15.06.2021 17:23
Комментарии

0
Далее
Экология
11.06.2021 19:40
Экология 11.06.2021 19:40
Комментарии

0
Далее
Экология
11.06.2021 13:19
Экология 11.06.2021 13:19
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 17:17
Экология 10.06.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 12:00
Экология 10.06.2021 12:00
Комментарии

0
Далее
Экология
10.06.2021 08:58
Экология 10.06.2021 08:58
Комментарии

0
Далее
Экология
08.06.2021 10:32
Экология 08.06.2021 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Экология
02.06.2021 09:21
Экология 02.06.2021 09:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:25
В Волгограде не могут восстановить разрушенную стелу c названием городаСмотреть фотографии
18:02
В центре Волгограда пропала женщина в синих шортах в горошекСмотреть фотографии
15:38
Волгоградец взыскал с мэрии компенсацию после нападения стаи бродячих собакСмотреть фотографии
14:14
Специалисты исследуют воду в посиневшем водохранилище под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:23
В Волгоградской области ухудшается ситуация с коронавирусомСмотреть фотографии
11:54
Контрактников обучают «выживанию» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:12
Шутника-террориста осудили за минирование райотдела полиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Двое подростков разбились на скутере в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:21
Поджог или случайность: на западе Волгограда сгорел автомобильСмотреть фотографии
09:02
Горе луковое: в поле под Волгоградом выкинули гниющий урожайСмотреть фотографии
20:22
«Я боялась делать прививку»: волгоградская поэтесса рассказала о своей борьбе с коронавирусомСмотреть фотографии
19:31
На Волгоградскую область надвигаются ливни с градомСмотреть фотографии
17:50
Оперштаб готовит меры по сдерживанию коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:46
Цены на морковь нового урожая в Волгоградской области остались запредельнымиСмотреть фотографии
15:30
Громко музыка играла: волгоградца осудили за резню на берегу АхтубыСмотреть фотографии
13:20
В Палласовке Волгоградской области из кранов течет вода с червямиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Путин наградил 20 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
Улицу в Волгограде второй день заливает водойСмотреть фотографии
10:19
Ремонт послевоенной школы провалили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области в ДТП погиб 18-летний юноша, двое детей пострадалиСмотреть фотографии
09:59
Волгоградской области выделили 56 миллионов для обследования постковидниковСмотреть фотографии
09:33
Чиновники бросили хутор в Волгоградской области на «самовыживание»Смотреть фотографии
09:23
В Волгограде задержали группу иностранцев с килограммом наркотиковСмотреть фотографии
19:40
«Печать проклятья или провал капремонта?»: над несчастным домом в Волгограде продолжают издеваться горе-строителиСмотреть фотографии
17:52
Волгоградский метротрам и Волжскую ГЭС записали в культурные бренды РоссииСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области по частям распродают имущество рыбколхоза-банкротаСмотреть фотографии
16:05
Зеленый амфитеатр и фонтан: в городе Волгоградской области строят «Белый берег»Смотреть фотографии
16:02
Спортивная чиновница из Волжского с московской пропиской нацелилась на кресло в ГосдумеСмотреть фотографии
15:02
Фигурант громкого дела об убийстве волгоградца после ссоры в чате взбунтовался против одиночкиСмотреть фотографии
14:36
У жителей Волгоградской области сносит башню из-за нехватки водыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 