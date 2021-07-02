Экономика 02.07.2021 17:01
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02.07.2021 17:01
Имущество обанкротившегося рыболовецкого колхоза "Рыбачий" распродают на торгах в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на результаты отыгранных аукционов, на продажу были выставлены административное здание с правом аренды земельного участка площадью 476 кв.м., дом рыбаков, автогараж, склады, баня, здание коровника, свинарник, зерносклад, трансформаторная подстанция и другое имущество на общую сумму более 4,5 миллиона рублей.
На данный момент удалось реализовать только часть зданий. Свинарник, зерносклад, склад ГСМ, дом бригадира, склад цемента и контрольно-кассовая машина проданы жителю Волгограда за 433,2 тысячи рублей. Покупателей на остальное имущество не нашлось.
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз "Рыбачий" был образован 24 года назад - в марте 1997 года - в поселке Рыбачий Среднеахтубинского района Волгоградской области. Кооператив был признан банкротом в июле 2017 года по иску индивидуального предпринимателя Валерия Матвеева, долг перед которым образовался в сумме 713 тысяч 585 рублей. В связи с неоконченной процедурой реализации имущества должника конкурсное производство продлено до 14 сентября текущего года.
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