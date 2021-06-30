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МТС привезет артистов Comedy Club Production в Волгоград

Телеком 30.06.2021 17:45
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30.06.2021 17:45


МТC объявляет о подписании соглашения между своей дочерней компанией «МТС Энтертейнмент» и ComedyClubProduction, входящем в холдинг «Газпром-медиа». В рамках соглашения МТС становится долгосрочным промоутером всех популярных шоу ComedyClubProduction, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Зрители увидят на собственных и арендных площадках МТС популярные комедийные проекты: ComedyClub, ComedyWoman, «Пой без правил», «Студия Союз», «StandUp», «Женский стендап», «Однажды в России» и «Импровизация». Выступления пройдут, в том числе, и в Волгограде.
Купить билеты можно будет без комиссии на МТС Live. А для клиентов МТС, кроме программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, будут доступны специальные билеты, VIP-вход, возможность пройти за кулисы и другие особые условияв рамках мероприятий. 
«Мы продолжаем наполнять экосистему МТС проектами и эксклюзивными офферами в области энтертейнмента. Шоу и артистыComedyClubProduction– одни из самых любимых и популярных в России. Мы рады стать для них надежным партнёром, который поможет усилить офлайн-присутствие и выйти на новые аудитории», — отметил Михаил Минин, генеральный директор «МТС Энтертейнмент».
«Это самая крупная сделка в концертной индустрии за последнее время, особенно в реалиях пандемии. Сейчас тот момент, когда все игроки на рынке должны скорее думать о сотрудничестве, и наше партнёрство – прекрасный тому пример. Каждая из сторон сможет извлечь максимальную выгоду: МТС получит гастрольные проекты лучших и уникальных юмористических шоу, а Comedy Club Production– доступ к современным технологичным площадкам и сервисам», – рассказал управляющий директор Comedy Club Production Андрей Левин.
«Ключевой фактор успешности любого бизнеса, и медиа индустрии в частности, – способность быстро адаптироваться к современным реалиям и подстраиваться к новым форматам и способам эффективного взаимодействия с аудиторией. Концертные шоу и программы неотъемлемая часть нашей работы, и мы  всегда готовы поставлять зрителю качественный и релевантный концертный продукт. Поэтому для нас сотрудничество с «МТС Энтертейнмент» – это ещё один шаг навстречу нашим зрителям, возможность быть во всех средах и на всех площадках, которые для них удобны», – прокомментировал основатель Comedy Club Production, первый заместитель генерального директора субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Артур Джанибекян.

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