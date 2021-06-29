В Волгоградской области долгожительница погибла под колесами авто





Водитель без прав в Еланском районе сбил насмерть 91-летнюю местную жительницу. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла около 9 часов вечера в поселке Елань на улице Элеваторской.

По предварительной информации, 18-летний местный житель, который управлял автомобилем "Лада Веста", напротив дома №40 совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая от полученных травм скончалась до приезда медиков.



