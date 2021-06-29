В Волгоградской области долгожительница погибла под колесами авто

Происшествия 29.06.2021 10:12
0
29.06.2021 10:12
Водитель без прав в Еланском районе сбил насмерть 91-летнюю местную жительницу. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла около 9 часов вечера в поселке Елань на улице Элеваторской.
По предварительной информации, 18-летний местный житель, который управлял автомобилем "Лада Веста", напротив дома №40 совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая от полученных травм скончалась до приезда медиков.
Реклама
Своя сломалась: под Волгоградом саратовчанин угнал легковушку по пути домой29.06.2021 13:27
Происшествия 29.06.2021 13:27
В новой школе «Долина знаний» в Волгограде обуглилась крыша29.06.2021 11:02
Происшествия 29.06.2021 11:02
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под Волгоградом28.06.2021 16:55
Происшествия 28.06.2021 16:55
Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в Волгограде28.06.2021 14:13
Происшествия 28.06.2021 14:13
Жуткие кадры: лобовое ДТП в Волгоградской области унесло жизни двух юношей28.06.2021 12:13
Происшествия 28.06.2021 12:13
В Волгограде машина с пьяным подростком врезалась в дерево28.06.2021 10:18
Происшествия 28.06.2021 10:18
Проскочил на красный: в Волгограде снова побились машины около администрации области28.06.2021 10:05
Происшествия 28.06.2021 10:05
Разбился автобус «Анапа-Волгоград» с отпускниками: трое пострадавших28.06.2021 08:02
Происшествия 28.06.2021 08:02
Машина «всмятку»: под Волгоградом в страшной аварии с грузовиком погибла водитель иномарки27.06.2021 13:55
Происшествия 27.06.2021 13:55
Под Волгоградом 15-летний подросток утонул в водоеме для полива растений26.06.2021 14:58
Происшествия 26.06.2021 14:58
Юный мопедист не уступил дорогу и угодил в больницу в Волгограде26.06.2021 10:32
Происшествия 26.06.2021 10:32
Жесткий «поцелуй»: два человека пострадали в ДТП на встречке в Волгограде25.06.2021 12:06
Происшествия 25.06.2021 12:06
В Волгоградской области бешеная собака покусала хозяина25.06.2021 10:55
Происшествия 25.06.2021 10:55
Отважившаяся на обгон автоледи врезалась в иномарку на трассе в Волгоградской области25.06.2021 10:31
Происшествия 25.06.2021 10:31
Прокуратура начала проверку жалоб на боли в глазах у детей в летнем лагере в Волгоградской области24.06.2021 13:38
Происшествия 24.06.2021 13:38
Реклама