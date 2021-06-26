



Концерт поп-группы «Руки вверх», который прошел на «Волгоград Арене» еще 19 июня, как оказалось, не был согласован с региональным оперативным штабом по коронавирусу. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном управлении Роспотребнадзора, в отношении организаторов начато административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Официально не озвучивалось сколько людей посетило это мероприятие, но, по предварительной оценке, первый стадионный концерт группы в Волгограде собрал порядка 30 тысяч человек. При входе на стадион зрителям обрабатывали руки и выдавали маски, но на танцполе их многие поснимали. В многотысячной толпе не соблюдалась и социальная дистанция, что отчетливо видно на фото и видео, которые выложены в Instagram на странице лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова и самого коллектива.

По данным РИА «Новости», в день концерта была проведена проверка на предмет соблюдения антиковидных требований и были выявлены несколько нарушений. В частности, в туалетах частично не было антисептиков для обработки рук, в комнате для оперштаба отсутствовал обеззараживатель воздуха и др. Эти нарушения были устранены во время мероприятия, уточнили в Роспотребнадзоре. Однако ведомство возбудило в отношении организаторов административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований).



