Расследования 26.06.2021 09:27
0
26.06.2021 09:27
Концерт поп-группы «Руки вверх», который прошел на «Волгоград Арене» еще 19 июня, как оказалось, не был согласован с региональным оперативным штабом по коронавирусу. Как сообщили ИА «Высота 102» в территориальном управлении Роспотребнадзора, в отношении организаторов начато административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
Официально не озвучивалось сколько людей посетило это мероприятие, но, по предварительной оценке, первый стадионный концерт группы в Волгограде собрал порядка 30 тысяч человек. При входе на стадион зрителям обрабатывали руки и выдавали маски, но на танцполе их многие поснимали. В многотысячной толпе не соблюдалась и социальная дистанция, что отчетливо видно на фото и видео, которые выложены в Instagram на странице лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова и самого коллектива.
По данным РИА «Новости», в день концерта была проведена проверка на предмет соблюдения антиковидных требований и были выявлены несколько нарушений. В частности, в туалетах частично не было антисептиков для обработки рук, в комнате для оперштаба отсутствовал обеззараживатель воздуха и др. Эти нарушения были устранены во время мероприятия, уточнили в Роспотребнадзоре. Однако ведомство возбудило в отношении организаторов административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (повторное несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований).
Реклама
В Волгоградской области сын-убийца закопал мать в огороде25.06.2021 17:28
Расследования 25.06.2021 17:28
Трио браконьеров осудили за вылов 232 кг рыбы в Волгоградской области25.06.2021 14:27
Расследования 25.06.2021 14:27
Тело 17-летней девушки нашли в озере в Волгоградской области23.06.2021 22:02
Расследования 23.06.2021 22:02
Приглянулись часики: разбойника под Волгоградом вычислили по GPS23.06.2021 15:33
Расследования 23.06.2021 15:33
«Внучок» из новосибирской колонии выманил полмиллиона у 27 жителей Волгоградской области23.06.2021 14:21
Расследования 23.06.2021 14:21
В Волгограде ищут свидетелей нападения на мужчину и женщину (ВИДЕО)23.06.2021 12:56
Расследования 23.06.2021 12:56
Обвиняемую в смертельном обгоне жительницу Москвы взяли под арест в Волгограде22.06.2021 17:43
Расследования 22.06.2021 17:43
"Кошмарили из Дагестана": коллекторы заплатят крупный штраф за унижение должника из Волгоградской области22.06.2021 13:04
Расследования 22.06.2021 13:04
В Волгограде осудили молодых супругов за обман государства на миллион22.06.2021 11:28
Расследования 22.06.2021 11:28
Московские следователи возбудили уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда под Волгоградом22.06.2021 09:42
Расследования 22.06.2021 09:42
В Волгограде московскую пенсионерку на «Крузаке» настигла кара после публикации «Высоты 102»21.06.2021 16:11
Расследования 21.06.2021 16:11
Экс-директор элеватора в Волгоградской области «наварил» 320 миллионов на чужой пшенице21.06.2021 15:25
Расследования 21.06.2021 15:25
Главу села в Волгоградской области осудят за безлимитные поездки на служебном автомобиле21.06.2021 14:57
Расследования 21.06.2021 14:57
Совершившую опасный обгон москвичку задержали после гибели семьи в ДТП в Волгоградской области21.06.2021 14:09
Расследования 21.06.2021 14:09
11 тысяч за бутылку: двое волгоградцев возместят ущерб за подделку элитного коньяка21.06.2021 08:28
Расследования 21.06.2021 08:28
Реклама