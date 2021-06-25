Общество 25.06.2021 08:08
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25.06.2021 08:08
Обращение с просьбой помочь восстановить справедливость отправила генеральному прокурору РФ, председателю Следственного комитета и Президенту России 69-летняя землевладелица Ольга Кочетова из Фроловского района. Как сообщает ИА «Высота 102», в письме вдова жалуется на захват своих земель другим фермером и сравнивает происходящее в районе с криминальным переделом в станице Кущевской.
Ранее информагентство рассказывало о загадочном переходе 80 гектаров покойного мужа Ольги Кочетовой Геннадия к местному крупному землевладельцу и фермеру Николаю Буланкину. Участок, переданный Кочетову в 90-е годы в пожизненное наследуемое владение, внезапно оказался на кадастровой карте свободным для аренды, чем воспользовался Буланкин в 2013 году. В начале апреля текущего года Ольге Кочетовой удалось доказать свою правоту. Установив наложение границ земель Кочетовой и Буланкина, суд постановил исключить из реестра сведения об арендуемом земельном участке.
Остается непонятным, каким образом Николай Буланкин взял в аренду у администрации Фроловского района участок, который с 1991 года находится на праве постоянного пользования у другого фермера. Поэтому вдова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении латифундиста к уголовной ответственности. Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области возбудило уголовное дело, но вскоре оно было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.
Ольга Кочетова написала заявление повторно, в настоящее время проводится доследственная проверка, уточнили информагентству в региональном Главке полиции. Максимальный срок доследственной проверки составляет 30 суток, по итогам которой прокуратура проверит законность принятого процессуального решения, сообщили информагентству в надзорном органе.
Вдова землевладельца надеется, что на ее дело обратит внимание руководство правоохранительных органов и оно сдвинется с мертвой точки.
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