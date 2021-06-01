Под Волгоградом вдова ищет виновного в захвате земель покойного мужа





На протяжении пяти лет 69-летняя жительница Фроловского района Ольга Кочетова добивается справедливости после захвата земельного участка ее покойного мужа Геннадия Кочетова. Как рассказала ИА «Высота 102» вдова фермера, уже после смерти последнего она отсудила 80 га земель у индивидуального предпринимателя Николая Буланкина, но до сих остается неясным, как участок попал в руки чужого человека.

Пожизненное наследуемое владение общей площадью 287 га в Дудаченском сельском поселении Геннадий Кочетов получил еще в 1991 году. Четверть века Кочетовы возделывали землю и пасли здесь скот, пока пожилой фермер не решил уточнить границы своего надела в 2016 году. В кадастровой палате Кочетова огорошили фактом, что с 2013 года 80 га его земли у администрации Фроловского района арендует глава КФХ Николай Буланкин. Фермер был настолько шокирован известием и повержен несправедливостью, что через три месяца скончался.

В июне 2017 года его вдова Ольга Кочетова вступила в наследство и решила бороться дальше, чтобы вернуть землю и восстановить справедливость. Только 8 апреля этого года ей удалось это сделать. Установив наложение границ земель Кочетовой и Буланкина, суд постановил исключить сведения о земельном участке, арендуемым Буланкиным, из реестра.





Женщина пошла дальше и четырежды подавала заявление в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности людей, которые допустили заключение и последующее продление договора аренды. Уголовное дело так и не было возбуждено, но в начале мая 2021 года прокуратура Волгоградской области отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направила материалы на дополнительную проверку, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Информагентство связалось с Николаем Буланкиным. Глава КФХ решительно отверг все обвинения Кочетовой в захвате земли и считает, что все договоры аренды были оформлены исключительно в правовом поле. По его словам, арендованный участок был так называемым «белым пятном» в публичной кадастровой палате, когда фермер подыскивал себе землю. Договор аренды с муниципальными властями зарегистрирован в Росреестре, подчеркнул Буланкин. Арендованный участок глава крупного КФХ, по его заверениям, использует под пастбище, хотя Ольга Кочетова отрицает это — она ни разу не видела, чтобы Буланкин использовал землю. Остается непонятным, как фроловские чиновники определили свободным участок, который с 1991 года находится в праве постоянного пользования у другого фермера, чему есть документальные подтверждения с чертежами границ участка. Ответ на этот вопрос могут дать только правоохранительные органы, но не исключено, что он лежит на поверхности.

Как стало известно информагентству, интересы Николая Буланкина уже несколько лет по доверенности представляет некто Армен Гюрджян. По сведениям редакции, в 2018-2019 годах он занимал должность начальника правового отдела администрации городского округа Фролово, что не мешало ему выступать в арбитражных судах от имени Буланкина по искам против администрации Фроловского района. Не исключено, что здесь мог возникнуть конфликт интересов, что, по меньшей мере, недопустимо для чиновника по этическим соображениям, не говоря уже о законе «О противодействии коррупции».

Впрочем, «земельная битва» еще не окончена — по словам Ольги Кочетовой, Николай Буланкин намерен обжаловать решение Волгоградского областного суда и продолжить арендовать спорный участок.