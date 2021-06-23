Паевые инвестфонды становятся актуальным инструментом сохранения и приумножения накоплений





Вопрос о том, как сохранить и приумножить накопления, никогда не потеряет актуальности. В последнее время все больше вчерашних вкладчиков в России выбирают паевые инвестиционные фонды (ПИФы), которые могут обеспечить большую доходность, чем депозит в банке. В чем секрет популярности ПИФов и какие у них преимущества перед привычными финансовыми инструментами, в интервью «КП» рассказал генеральный директор УК «БКС» Владимир Соловьев.

— Куда сегодня можно вложить деньги, чтобы уберечь их от инфляции и даже заработать?

— Одной из основных форм накопления и сохранения финансов для россиян долгое время оставались банковские вклады. Но в последнее время они теряют популярность. Ставки по депозитам сейчас находятся практически на уровне инфляции. То есть просто сохранить свои сбережения на депозитном счете еще можно, но заработать на процентах уже практически нет.

В связи с этим на первый план вышли альтернативные возможности для приумножения капитала. За последние четыре года количество брокерских счетов на Мосбирже выросло более чем в 10 раз. При этом растет популярность не только индивидуальных вложений в ценные бумаги, широко востребованными у частных лиц стали коллективные инвестиции — ПИФы и стратегии доверительного управления.

Сейчас это направление активно развивается, в том числе и в холдинге «БКС Мир инвестиций». За последний год мы успешно запустили целый ряд стратегий доверительного управления и занимаем лидирующие позиции на рынке как по количеству клиентов в этом секторе, так и по объему привлеченных под управление средств.

— Чем примечательны инструменты коллективных инвестиций?

— Смысл доверительного управления в том, что вы поручаете свои средства финансовому специалисту, который покупает и продает активы для извлечения наибольшей прибыли. При этом речь идет о взаимовыгодном партнерстве: доходы управляющего напрямую зависят от того, сколько он для вас заработал. Стратегии ДУ в БКС могут ориентироваться на консервативные сценарии вроде вложений в облигации или оперировать более динамичными активами — например, акциями компаний малого и среднего бизнеса или организаций, выходящих на IPO.

Еще одна популярная форма размещения средств — это паевые инвестиционные фонды. ПИФы объединяют паи множества инвесторов, средства фондов вкладываются в биржевые активы, чаще всего акции, облигации, объектом инвестирования также могут быть природные ресурсы. Активы отбираются специалистами УК с учетом определенной стратегии. Так, вы можете стать пайщиком фонда, инвестирующего в акции технологического сектора или драгоценные металлы.

— Насколько эффективными могут быть такие вложения?

— Если управляющая компания обладает хорошей экспертизой, солидной наработанной практикой, если управляющие грамотно, дальновидно подходят к выбору стратегии, оценке активов, их рисков и перспектив, скрупулезно отслеживают изменения на рынке и регулируют долю тех или иных бумаг в составе фонда, то результат может приятно впечатлить. В качестве примера приведу один из наших фондов— ПИФ «XXII век», инвестирующий в сектор высоких технологий. За три года этот фонд показал доходность 100%.

О том, насколько велик интерес к этой форме инвестиций, наглядно говорит статистика.Только за минувший год активы, размещенные частными инвесторами в ПИФах УК «БКС», удвоились.

Такой приток в ПИФы объясняется многими факторами. Деньгами управляют профессионалы, отлично знающие рынок, вложения уже диверсифицированы — покупая даже один пай, вы инвестируете сразу в несколько разных активов. Плюс такие вложения доступны во всех смыслах — порог входа начинается от 100 рублей, а инвестировать можно в пару кликов в мобильном приложении. Кроме того, ПИФы можно приобретать на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и получать ежегодный бонус к результату инвестиций в виде налогового вычета до 52 тыс. рублей.

Наконец, некоторые ПИФы, в том числе в линейке УК «БКС», позволяют инвестировать в иностранной валюте, что дает возможность диверсифицировать вложения по валютному принципу, защитив их таким образом от возможных курсовых колебаний.

Для многих важным является еще и то обстоятельство, что инструменты коллективных инвестиций находятся под строгим регуляторным контролем. К слову, глава ЦБ Эльвира Набиуллина недавно назвала ПИФы оптимальным выбором для новичков.

— В какие активы вкладываются средства ПИФов? Вы уже упомянули акции и облигации, есть еще какие-нибудь варианты?

— Конечно. У нас, например, есть ПИФы, которые инвестируют в драгметаллы, различные сырьевые активы. Так, фонд «БКС Мировые ресурсы» ориентируется на отложенный сырьевой спрос, ожидающийся по окончании пандемии коронавируса. Большинство сырьевых позиций так или иначе привязаны к валюте, поэтому данный ПИФ выглядит довольно перспективно.

Очень интересна группа чисто валютных ПИФов. Их объединяет высокий уровень стабильности, что особенно важно при долгосрочных вложениях. Инвесторы, делающие «длинные» вклады, не меньше 30-40% своих средств обычно размещают как раз в евровых и долларовых фондах. С другой стороны, краткосрочные вложения логичнее держать в валюте предстоящих трат. Но если вы планируете покупать, например, зарубежную недвижимость, то выбор валютного ПИФа будет вполне оправдан.

Отдельно остановлюсь на диапазоне активов валютных фондов. Один из них — «БКС Фундаментальный выбор» — вкладывает средства клиентов в диверсифицированный портфель ETF на акции и облигации США. Другой — «БКС Международные облигации» — ориентирован на облигации развивающихся рынков, таких как Бразилия, Мексика, Турция и ЮАР. Несмотря на «экзотичность» фонд уже 15 лет показывает среднегодовую доходность выше 7,5% в долларах США.

— Последний вопрос, наверное, самый практичный. Как инвестировать в ПИФ или разместить свои деньги в доверительном управлении? Что нужно знать новичку, куда идти?

— Никуда идти не нужно. Параллельно с рынком инвестиций развиваются и связанные с ним цифровые технологии. Наша компания выпустила приложение «БКС Мир инвестиций» для смартфонов. Есть версии для iOS и Android, регистрация занимает не больше пяти минут, после чего прямо со смартфона можно завести брокерский счет и начать инвестировать. Переводить деньги на этот счет также можно дистанционно с карты любого банка, в приложении открывается доступ к ПИФам и стратегиям доверительного управления. Конечно, нашим вкладчикам доступны и многие другие инструменты, но новичкам я бы посоветовал остановиться именно на ПИФах, хотя бы на первых порах.







