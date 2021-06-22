В Волжском на заброшенном корабле сгорела каюта

Происшествия 22.06.2021 13:19
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22.06.2021 13:19
Возгорание на неэксплуатируемом законсервированном судне произошло сегодня близ речпорта в городе Волжском, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 10.57. К моменту прибытия расчетов пожарно-спасательной части на судне горела каюта площадью 20 квадратных метров. В 11.20 возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.
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