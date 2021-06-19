Общество 19.06.2021 12:51
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19.06.2021 12:51
На смену дождям и грозам в Волгоградской области приходит экстремальная жара и засуха. В воскресенье, 20 июня, в южных районах региона ожидается повышение температуры воздуха до +36 градусов, на севере области – до +31 градуса, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодный сервис Ventusky.
К середине недели в отдельных районах воздух прогреется до +39 градусов. В Волгограде ожидается от +35 до +37 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют. При этом в Волгоградской области будет ветрено: завтра метеорологи обещают восточный и юго-восточный ветер 7-8 м/с с порывами до 14 м/с. К четвергу ветер стихнет, на севере региона установится штиль.
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