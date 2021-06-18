Общество 18.06.2021 13:20
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18.06.2021 13:20
23 школьника из Волгограда, Волжского, Суровикино, Котово, Камышина и Кумылженского района получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Всего на данный момент с учетом результатов по литературе, химии и географии в волгоградском регионе высшие результаты показали уже 33 выпускника, сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
Сегодня школьники сдают ЕГЭ по иностранному языку и биологии. Экзамены проходят в 496 аудиториях на площадках 61 пункта ЕГЭ. Биологию выбрали почти 2,7 тыс. человек; иностранный язык – 1194 выпускника.
Напомним, в 2021 году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы, и русский язык — это обязательный предмет, необходимый им для получения аттестата. Предметы по выбору школьники определяли самостоятельно, в зависимости от профиля дальнейшего обучения.
При проведении экзаменов в Волгоградской области соблюдены все меры эпидемиологической и информационной безопасности, заверили в администрации области. Процедуру на местах контролируют общественные наблюдатели, также организован онлайн-мониторинг. Охрану общественного порядка во всех пунктах ЕГЭ осуществляют сотрудники регионального управления МВД. Также дежурят медики и педагоги-психологи. Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля. В нем принимают участие почти 10 тыс. выпускников Волгоградской области.
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