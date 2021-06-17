Надия Черкасова приняла участие в подготовке форума ОБСЕ

Экономика 17.06.2021 17:40
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17.06.2021 17:40
Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Надия Черкасова выступила на подготовительной встрече 29-го ежегодного Экономико-экологического форума ОБСЕ. Она рассказала о развитии женского предпринимательства в России, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Черкасова отметила, что представляет бизнес-сообщество, объединяющее более 60 тысяч женщин-предпринимателей из 65 городов России. Оно ежегодно проводит более 600 мероприятий, и даже пандемия не помешала проводить их в онлайн-формате.
Индекс WBI, который регулярно уже 7 лет замеряет женскую предпринимательскую активность в России, показывает, что несмотря на коронакризис, 93% женщин планируют и дальше развивать свое дело. 59% опрошенных отмечают, что им удалось быстро адаптироваться к новым реалиям. Индекс WBI показывает, что женщины чаще всего начинают свой бизнес в отраслях с низким финансовым порогом входа. Либо в отраслях, где сами являются потребителями, и у них больше уверенности в том, что они смогут создать успешный бизнес. Например, в производстве детских товаров.
«Одной из наиболее востребованных в России программ является образовательная программа для женщин в декретном отпуске – «Мама-предприниматель». Уникальность этой программы в том, что после обучения женщины презентуют свои проекты жюри, получают гранты, кредиты и менторскую поддержку от нашего сообщества», – отметила Надия Черкасова. Это особенно важно, поскольку 58% женщин отмечают, что один из главных барьеров открытия своего бизнеса – это отсутствие стартового капитала и финансирования.
Надия Черкасова выразила надежду, что ОБСЕ будет уделять должное внимание популяризации женского предпринимательства, организации международных женских бизнес-форумов и конкурсов для женщин-предпринимателей. Кроме того, важно развивать обмен опытом в сферах обучения предпринимательству женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также разрабатывать финансовые инструменты поддержки для женских стартапов.
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