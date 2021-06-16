С юбилеем: приключения люка на дороге Волгограда попали на уличные камеры











Ровно 10 дней длятся "злоключения" люка на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной в Ворошиловском районе Волгограда. К своему мини-юбилею он успел пережить десятки вылетов крышки, ограждения конусами и водоналивными баками, обозначение дорожными знаками, которые неосторожные водители сносят день за днем, сообщает ИА «Высота 102».

В первые дни неравнодушные водители останавливались около люка, заботливо возвращая на место вылетевшую крышку. Затем за дело взялись рабочие в оранжевых и синих робах: день за днем они ставят на крышку водоналивной бак и знаки «Объезд препятствия» и «Дорожные работы». Правда, никаких работ с люком, предположительно, колодца телефонной канализации (ГТС) дорожные службы не проводят. Сколько еще будут продолжаться приключения юбиляра, на который «забили», остается только предполагать.

При этом многострадальный люк остается источником опасности для водителей. Любой неудачный наезд может закончиться отлетевшей в автомобиль или другой транспорт крышкой. Автомобилисты рискуют не только своими машинами, но здоровьем. Неудачно попавшее в люк колесо может спровоцировать ДТП на оживленной Первой продольной магистрали, которую в этом месте пересекают трамвайные пути.