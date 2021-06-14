Цены на морковь в Волгограде побили новые рекорды





Цены на морковь в Волгограде вновь взлетели. Как сообщает ИА «Высота 102», если еще недавно покупателей шокировали ценники в 70 рублей, то теперь овощи старого урожая стоят 100 рублей за килограмм. Молодую морковь продают за 160 рублей. Столько же сегодня стоит и молодая свекла, которая в последние дни даже подешевела. Раньше молодую свеклу предлагали по 200 рублей за кг.

Покупатели тем временем тщетно пытаются найти морковь по 50 рублей. Именно столько, утверждают в Волгоградстате, стоит сегодня этот овощ в регионе.



