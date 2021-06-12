Общество

Многодетным волгоградцам объяснили порядок получения сертификата на 300 тысяч

Общество 12.06.2021 15:13
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12.06.2021 15:13


В комитете строительства Волгоградской области озвучили критерии, по которым многодетные семьи в регионе могут получить жилищный сертификат на 300 тысяч рублей, и порядок его использования. Новая мера поддержки родителей с тремя и более детьми начала действовать с 1 июня 2021 года и вызвала большой интерес среди населения, сообщает ИА «Высота 102». За полторы недели в редакцию информагентства поступил ряд звонков от многодетных матерей и отцов с просьбой разъяснить порядок получения и использования сертификатов вместо земельных участков.
На получение новой меры поддержки могут претендовать семьи с тремя и более детьми, состоящие на учете для получения бесплатного земельного участка и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом, если родители уже получили ранее землю и никак ее не использовали, обменять приобретенный ранее участок на сертификат уже нельзя, пояснили в облстрое. В ведомстве подчеркнули, что на участок и впоследствии сертификат могут претендовать и те семьи, в которых старшему ребенку еще не исполнилось 23 года. Он должен учиться на очном отделении в вузе или ссузе и жить совместно с родителями и братьями или сестрами.
Для получения сертификата многодетным семьям необходимо обратиться в комитет строительства Волгоградской области напрямую или через МФЦ и написать заявление по установленной форме. К заявлению нужно приложить копии паспортов и свидетельств о рождении, при необходимости переведенные на русский язык и нотариально заверенные, а также согласие на обработку персональных данных.
Средства жилищного сертификата многодетные семьи могут потратить на покупку квартиры только на первичном рынке жилья и только в Волгоградской области. Недвижимость должна соответствовать требованиям к жилым помещениям для постоянного проживания. Деньги можно использовать для покупки квартиры в строящемся доме или готовой новостройке, в том числе в ипотеку, и погашения оформленного ранее кредита на приобретение квартиры в «первичке». Предусмотрена частичная оплата общей суммы сделки средствами сертификата.
Напомним, дополнительная мера поддержки многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, была утверждена постановлением губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 31 мая 2021 года. Если ранее жители региона с тремя и более детьми имели право на получение бесплатного участка для строительства дома, то теперь у них есть выбор: получить землю или жилищный сертификат. 
С 2012 года в Волгоградской области бесплатные земельные участки получили 11365 многодетных семей, в том числе 4165 — в Волгограде. По данным на 1 мая 2021 года, право на безвозмездное получение земли в регионе имеют 12113 многодетных граждан, в том числе 5190 — в Волгограде.

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