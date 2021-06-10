Общество

Волгоградским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

Общество 10.06.2021 20:57 Новости компаний
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10.06.2021 20:57 Новости компаний


Сегодня, 10 июня, в Волгоградском регионе состоялись профилактические акции, приуроченные к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам.
На регулируемом железнодорожном переезде 9 км ст. Горнополянский (ежесуточно здесь проезжает 60 грузовых поездов и более 7 тыс. автомобилей) прошла акция «Безопасный железнодорожный переезд». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, в ней приняли участие сотрудники Волгодонской дистанции пути и Госавтоинспекции, а также представители Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и актива Совета молодежи Волгоградского региона ПривЖД. 

Железнодорожники напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов и раздали более 100 тематических памяток и листовок, а сотрудники ГИБДД провели блиц-викторину на знание ПДД. Акцию поддержали и учащиеся лицея № 5 имени А.Ю. Гагарина. Ребята написали письма волгоградским водителям, в которых напомнили, что железнодорожный переезд - зона повышенной опасности, а нарушение правил ставит под угрозу жизни пассажиров и работников локомотивных бригад. 
Напомним, железнодорожники ведут постоянную профилактическую работу с водителями автотранспортных средств. С начала 2021 года в ней приняли участие более 3 тыс. человек. За это время в Волгоградском регионе распространено около 7 тыс. памяток, гарантийные обязательства о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов подписали более 1,5 тыс. водителей. 
Приволжская железная дорога призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

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