МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры

Телеком 10.06.2021 13:48 Новости компаний
0
10.06.2021 13:48 Новости компаний
МегаФон и Gameloft, один из самых популярных мировых разработчиков игр, запускают совместный сервис подписки на мобильные игры. Для геймеров будет открыт доступ сразу ко всему каталогу из 1200 игрс их полными версиями,без рекламы и встроенных покупок, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Gameloft – третий по популярности игровой бренд в мире.Новая подписка предоставляет доступ к собственным играм издателя и хитам других разработчиков,таких как Sega, GlobalFun, Baltorogames, Softgames, Zeptolab, Inlogic. Представлены и новинки, и игры, которые становились абсолютными бестселлерами, – например, гоночная серия Asphalt преодолела рубеж в миллиард загрузок.Весь мобильный интернет-трафик для пользователей сервиса обнулён.
Абоненты могут выбрать удобный формат подписки: ежедневную, еженедельную или ежемесячную. Стоимость подписки составляет от 20 до 199 рублей, причём первый день использования нового сервиса предоставляется бесплатно – это позволит абонентам изучить все возможности сервиса. Оплачивать подписку можно со счета мобильного телефона.
«Интерес к мобильному геймингу в России постоянно растет. В апреле и мае количество пользователей сервиса «МегаФон Игры» было вдвое выше, чем в первом квартале этого года. МегаФон уже сотрудничает с международными брендами Blizzard Entertainment,MY.GAMES. Партнёрство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования», – отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
«Мы гордимся партнёрством с ведущим оператором сотовой связи и рады предоставить нашу 20-летнюю экспертизу для усиления игрового направления МегаФона. Запуск нового сервиса открывает пользователям мобильных телефонов на базе Android и iOS доступ к огромному каталогу качественных игр», – прокомментировала Полина Нефидова, региональный директор Gameloft по Восточной и Центральной Европе.
Около 90% пользователей игрового сервиса МегаФона выбирают мобильные игры. Сегодня российские мобильные геймеры чаще всего отдают предпочтению жанру «Головоломки» – на него приходится 35% скачиваний от всех мобильных игр. Далее следуют жанры «Аркады» и «Экшн», на которые приходится 20% и 15% соответственно.
Реклама
Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам10.06.2021 11:10
Телеком 10.06.2021 11:10
МТС рассказала, кто приезжал в Волгоградскую область в мае09.06.2021 12:42
Телеком 09.06.2021 12:42
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка08.06.2021 14:31
Телеком 08.06.2021 14:31
«Вместе в цифровое будущее»: юбилейный конкурс для журналистов «Ростелекома» на Юге собрал рекордное количество работ07.06.2021 15:45
Телеком 07.06.2021 15:45
Волгоградцев приглашают стать соавторами «народного» аудиогида по городу07.06.2021 14:26
Телеком 07.06.2021 14:26
Цифровой глаз: «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения сельскохозяйственному предприятию Волгоградской области04.06.2021 10:53
Телеком 04.06.2021 10:53
«Цифровой регион»: «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Волгоградской области03.06.2021 11:07
Телеком 03.06.2021 11:07
Школьница из Волжского рекомендована к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний02.06.2021 16:30
Телеком 02.06.2021 16:30
Кадры для будущего: «Ростелеком» стал цифровым партнером всероссийской акции «Инженерный день защиты детей»02.06.2021 15:13
Телеком 02.06.2021 15:13
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G02.06.2021 12:40
Телеком 02.06.2021 12:40
Маша или Пеппа? Связисты рассказали, что смотрят маленькие волгоградцы в интернете01.06.2021 15:58
Телеком 01.06.2021 15:58
Цифровое партнерство: «Ростелеком» обеспечил интернетом организаторов Волгоградского Марафона01.06.2021 14:48
Телеком 01.06.2021 14:48
МегаФон запустил самую широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России31.05.2021 16:48
Телеком 31.05.2021 16:48
Wink запускает бесплатную услугу «Обмен фильма» — теперь ошибку с выбором фильма легко исправить31.05.2021 14:50
Телеком 31.05.2021 14:50
МТС отправит спамеров говорить с автоответчиком31.05.2021 13:34
Телеком 31.05.2021 13:34
Реклама