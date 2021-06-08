Общество 08.06.2021 17:22
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08.06.2021 17:22
Жительница поселка Водстрой Татьяна с самого утра несет вахту на своем балконе, предупреждая гуляющих во дворе детей об опасности в виде открытого люка. «Кто-то ночью украл крышку люка между домами №9 и 9а по ул. Костюченко, - рассказала волгоградка. – А рядом через дорогу – детская площадка, здесь все время многолюдно. Переживаю, что, не дай Бог, кто-нибудь провалится сюда. А скоро темнеет, эту яму вообще не увидишь».
По словам Татьяны, она сообщила о случившемся в администрацию Тракторозаводского района, а также участковому. Однако никаких сдвигов в решении проблемы нет. «Удивительно, нам все время говорят, как важны и нужны наши дети. Но ведь открытый люк – это реальная опасность для жизни детей! И никто даже не пошевелился!», -возмущается мамочка.
О данном факте корреспондент ИА «Высота 102» проинформировал ООО «Концессии водоснабжения», где пообещали в кратчайшие сроки закрыть люк.
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