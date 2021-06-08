Экономика

Летнее предложение от ŠKODA: сервисное обслуживание с выгодой до 30%

Экономика 08.06.2021 10:53 Реклама
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08.06.2021 10:53 Реклама

С наступлением лета ŠKODA AUTO Россия порадует своих давних клиентов специальным предложением на сервисные работы у официальных дилеров марки. Так, с 01 июня по 31 августа владельцам автомобилей ŠKODA старше четырех лет предлагаются выгодные условия на приобретение и установку оригинальных деталей чешского бренда, связанных с:
›    заменой компонентов тормозной системы (передние и задние колодки, диски, барабаны);
›    заменой компонентов передней и задней подвесок (амортизаторы, шаровые опоры, рулевые тяги и т.п.);
›    заменой комплекта ГРМ;
›    проведением регламентного технического обслуживания.
Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо пройти регистрацию на сайте service.skoda-avto.ru и получить промокод, предоставляющий право получения разовой выгоды.
Размер выгоды на эти услуги зависит от общей суммы заказ-наряда:
›    при сумме чека от 10 000 до 19 999 руб. – 3 000 руб.;
›    при сумме чека от 20 000 до 29 999 руб. – 5 000 руб.;
›    при сумме чека более 30 000 руб. – 7 000 руб.
Техническое обслуживание автомобилей с пробегом зачастую требует больше временных и материальных затрат. Предлагая специальные условия на услуги официальных дилеров, чешский бренд выражает благодарность своим многолетним клиентам и их семьям. Компания заботится о своей ŠKODA FAMILY и стремится обеспечить максимальный комфорт и безопасность за рулем каждого автомобиля.
За подробностями обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: ул. К.Либкнехта,19а или по телефону: (8442)55-24-55.

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