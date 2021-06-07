Экономика

Волгоградский завод буровой техники проведет переговоры с новыми партнерами на международной выставке

Экономика 07.06.2021 18:18
0
07.06.2021 18:18


Делегация Волгоградского завода буровой техники прибыла в Москву, где завтра начнет работу главный форум металлостроителей — 6-я международная выставка «Металлоконструкции’2021». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, стенд ВЗБТ размещен в одном из наиболее престижных мест ЦВК «Экспоцентр», что позволит привлечь максимум новых партнеров и клиентов.
Выставка пройдет с 8 по 10 июня включительно. Она объединяет производителей и поставщиков металлоконструкций и металлоизделий для стройиндустрии, оборудования для их производства и потребителей металлопродукции и услуг. Представители ВЗБТ проведут встречи с делегациями компаний АО «Стройтрансгаз», АО «Волгатрансстрой-9», ООО «Группа В7» и другими действующими и потенциальными заказчиками. Завод планирует выйти на переговоры с  потенциальными партнерами по поставкам металла и лакокрасочных материалов, обсудить вопросы сотрудничества с разработчиками чертежей металлических конструкций КБ «Романов». Делегация ВЗБТ также примет участие в тематических круглых столах и конференциях.
Для возрожденного в 2020 году ВЗБТ участие в форуме позволит, прежде всего, открыть новые рынки сбыта. С момента возобновления работы завод буровой техники существенно расширил профиль за счет выпуска металлоконструкций. В числе крупных проектов — мостовой переход на Центральной набережной Волгограда, который стал для завода уникальным в своем роде, и временный мост через реку Десну в подмосковном Троицке. ВЗБТ планомерно запускает мощности после нескольких лет простоя, создает новые рабочие места и наращивает объем производства.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
07.06.2021 12:43
Экономика 07.06.2021 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.06.2021 12:13
Экономика 07.06.2021 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.06.2021 11:36
Экономика 07.06.2021 11:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.06.2021 09:53
Экономика 07.06.2021 09:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.06.2021 19:44
Экономика 04.06.2021 19:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.06.2021 18:31
Экономика 04.06.2021 18:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.06.2021 17:54
Экономика 04.06.2021 17:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.06.2021 17:07
Экономика 04.06.2021 17:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.06.2021 13:01
Экономика 04.06.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.06.2021 12:19
Экономика 04.06.2021 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.06.2021 10:22
Экономика 04.06.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.06.2021 18:28
Экономика 03.06.2021 18:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2021 16:12
Экономика 03.06.2021 16:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2021 14:19
Экономика 03.06.2021 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.06.2021 13:05
Экономика 03.06.2021 13:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:18
Волгоградский завод буровой техники проведет переговоры с новыми партнерами на международной выставкеСмотреть фотографии
18:14
По факту ДТП с двумя погибшими под Волгоградом возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
17:39
Последователи "дела Голунова" осуждены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде возведут многоуровневую развязку над жд-переездомСмотреть фотографии
16:59
Самый длинный дом и прославленные земляки: для волгоградцев запустили «Исторический момент»Смотреть фотографии
16:32
Райотдел полиции в Волгоградской области возглавил опытный подполковникСмотреть фотографии
16:08
В Волгоградской области заведующая детсада забирала премии воспитателей себеСмотреть фотографии
15:45
«Вместе в цифровое будущее»: юбилейный конкурс для журналистов «Ростелекома» на Юге собрал рекордное количество работСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде на «Жигули» упало деревоСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области убийце собаки грозит уголовное делоСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде назначили нового директора «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
14:26
Волгоградцев приглашают стать соавторами «народного» аудиогида по городуСмотреть фотографии
14:09
«Ситиматик-Волгоград» поясняет: расчет платы за вывоз мусора не зависит от возраста абонентаСмотреть фотографии
13:44
Две иномарки жестко «поцеловались» в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Пугающий антирекорд: в Волгоградской области за сутки от COVID-19 умерли 10 человекСмотреть фотографии
13:15
Жительница Волгограда чуть не лишилась глаза в кафеСмотреть фотографии
12:43
Почти 500 новых вагонов пополнят составы поездов дальнего следования в текущем годуСмотреть фотографии
12:35
Первый случай Крымской геморрагической лихорадки выявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде двое водителей пошли на арест из-за тонировкиСмотреть фотографии
11:36
Срочные кислоНЕмолочные новости от NemolokoСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде подросток на электросамокате наехал на женщину (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:09
Не склоняли и не давили: в военной части Волгоградской области проверили ход вакцинации от коронавирусаСмотреть фотографии
10:24
Автомагазин в Волгограде оставили без колес за неправильную маркировкуСмотреть фотографии
10:07
Пенсионерка погибла под колесами иномарки возле поликлиники в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Студенты МГУ приступили к производственной практике на промплощадке «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
09:46
Врачи сообщили о состоянии пострадавших детей в страшном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:37
В Волгограде из горящей квартиры спасли пенсионеркуСмотреть фотографии
22:09
В Волгограде погиб мужчина в трансформаторной будкеСмотреть фотографии
22:00
В Волгоградской области в ДТП разбилась семья с детьми: двое погибшихСмотреть фотографии
20:05
В Волгограде задержали ранившего мужчину уголовникаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 