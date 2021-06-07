Волгоградский завод буровой техники проведет переговоры с новыми партнерами на международной выставке
Экономика 07.06.2021 18:18
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07.06.2021 18:18
Делегация Волгоградского завода буровой техники прибыла в Москву, где завтра начнет работу главный форум металлостроителей — 6-я международная выставка «Металлоконструкции’2021». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, стенд ВЗБТ размещен в одном из наиболее престижных мест ЦВК «Экспоцентр», что позволит привлечь максимум новых партнеров и клиентов.
Выставка пройдет с 8 по 10 июня включительно. Она объединяет производителей и поставщиков металлоконструкций и металлоизделий для стройиндустрии, оборудования для их производства и потребителей металлопродукции и услуг. Представители ВЗБТ проведут встречи с делегациями компаний АО «Стройтрансгаз», АО «Волгатрансстрой-9», ООО «Группа В7» и другими действующими и потенциальными заказчиками. Завод планирует выйти на переговоры с потенциальными партнерами по поставкам металла и лакокрасочных материалов, обсудить вопросы сотрудничества с разработчиками чертежей металлических конструкций КБ «Романов». Делегация ВЗБТ также примет участие в тематических круглых столах и конференциях.
Для возрожденного в 2020 году ВЗБТ участие в форуме позволит, прежде всего, открыть новые рынки сбыта. С момента возобновления работы завод буровой техники существенно расширил профиль за счет выпуска металлоконструкций. В числе крупных проектов — мостовой переход на Центральной набережной Волгограда, который стал для завода уникальным в своем роде, и временный мост через реку Десну в подмосковном Троицке. ВЗБТ планомерно запускает мощности после нескольких лет простоя, создает новые рабочие места и наращивает объем производства.
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