Ливень спровоцировал перебои на линиях общественного транспорта Волгограда











Проливной дождь остановил электротранспорт в Ворошиловском и Советском районах Волгограда. Очевидцы сообщают о перебоях на троллейбусном маршруте №9 «Ул. Грамши – пл. Куйбышева» и трамвайной линии №№ 3 «Обувная фабрика – ул. КИМ», передает ИА «Высота 102».

Сильные осадки временно затопили трамвайные пути на остановке «Протезный завод» и спуск на улице Базисной. Как сообщили информагентству в пресс-службе мэрии, троллейбусы №9 простаивали на протяжении 10 минут, трамваи №3 остановились на 20 минут. В настоящее время движение возобновлено. О перебоях на других маршрутах «Метроэлектротранса», в том числе на линии скоростного трамвая, информации не поступало.

В настоящее время проливной дождь идет в Центральном, Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до 15 часов.

Видео: Кирилл Сергеев, Александр Кудряшов, ВКонтакте.