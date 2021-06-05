Ливень спровоцировал перебои на линиях общественного транспорта Волгограда

Общество 05.06.2021 13:02
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05.06.2021 13:02
Проливной дождь остановил электротранспорт в Ворошиловском и Советском районах Волгограда. Очевидцы сообщают о перебоях на троллейбусном маршруте №9 «Ул. Грамши – пл. Куйбышева» и трамвайной линии №№ 3 «Обувная фабрика – ул. КИМ», передает ИА «Высота 102».
Сильные осадки временно затопили трамвайные пути на остановке «Протезный завод» и спуск на улице Базисной. Как сообщили информагентству в пресс-службе мэрии, троллейбусы №9 простаивали на протяжении 10 минут, трамваи №3 остановились на 20 минут. В настоящее время движение возобновлено. О перебоях на других маршрутах «Метроэлектротранса», в том числе на линии скоростного трамвая, информации не поступало.
В настоящее время проливной дождь идет в Центральном, Дзержинском и Краснооктябрьском районах Волгограда. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до 15 часов.
Видео: Кирилл Сергеев, Александр Кудряшов, ВКонтакте.
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