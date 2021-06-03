Экономика

ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Астраханской областью

Экономика 03.06.2021 14:19
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03.06.2021 14:19


ВТБ в рамках Петербургского международного экономического форума заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Астраханской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, документ подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
В рамках соглашения стороны будут взаимодействовать в реализации экономической, инвестиционной и социальной политик в регионе. Сотрудничество предполагает, в частности, развитие системы кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки, дальнейшее внедрение современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры.
ВТБ обслуживает в Астраханской области более четырех тысяч предприятий и организаций. При финансовом участии банка в регионе уже реализуется ряд значимых проектов. Среди них − строительство кормоцехов птицефабрики в Харабалинском районе, а также тепличного комплекса по выращиванию овощной продукции в Икрянинском районе. Кроме этого, ВТБ активно поддерживает развитие экспортных операций регионального бизнеса.
«Содействие экономическому развитию регионов России – приоритетная задача ВТБ. Особое внимание мы уделяем компаниям малого и среднего бизнеса и в Астраханской области видим большой потенциал для расширения сотрудничества с ними, а также привлечения новых клиентов. В ближайших планах банка − существенно нарастить портфель в этом сегменте и увеличить поддержку предприятий ключевых отраслей. Уверен, подписанное соглашение позволит нам объединить усилия с Правительством области в этом направлении, что будет способствовать улучшению работы бизнеса и качества жизни в регионе», − прокомментировал Денис Бортников.
«ВТБ − надежный партнер в реализации совместных проектов и цифровых решений для развития бизнеса, экономики и социальной сферы на территории Астраханской области. Заключенное сегодня соглашение позволит нам расширить текущее сотрудничество в регионе. В настоящее время мы успешно воплощаем в жизнь многие перспективные проекты», − отметил Игорь Бабушкин.
По итогам первого квартала текущего года корпоративный кредитно-документарный портфель ВТБ в Астраханской области увеличился в два раза по сравнению с началом года и превысил 3 млрд рублей. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов вырос на 97% и составил 3,3 млрд рублей.

 

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