В Волгограде подросток хотел сдать угнанную машину на металлолом





В Волгограде задержан 17-летний юноша за угон машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в Ворошиловском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль без номеров. За управлением находился не имеющий водительского удостоверения подросток. При проверке было установлено, что автомобиль числится в угоне.

Задержанный сознался, что приглядел припаркованный автомобиль, не оборудованный сигнализацией, чтобы угнать его и сдать в пункт приема металлолома. В салон он попал, вскрыв дверной замок.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Полицейские располагают информацией, что подросток может быть причастен и к другим угонам.



