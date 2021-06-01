В Волгоградской области цены на жилье выросли за год на 10%





В первом квартале этого года в Волгоградской области, как и в целом по Южному федеральному округу и Российской Федерации, продолжилась тенденция роста цен на жилую недвижимость, наметившаяся в прошлом году. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, средняя цена 1 кв. метра жилья в многоквартирных домах в регионе в I квартале 2021 года на первичном рынке составила 52,4 тыс. рублей, на вторичном рынке – 45,1 тыс. рублей. Рост цен на первичном рынке в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,2%, а на вторичном – 3,6%. Тем не менее цены на рынке жилья в Волгоградской области остаются одними из самых низких в Южном федеральном округе. Так, самое дорогое жилье в новостройках в Севастополе – 86,6 тысячи рублей за квадратный метр, в Астраханской области – 66,9 тысячи рублей за квадрат. На вторичном рынке самое дешевое жилье в Калмыкии – 43,6 тысячи рублей. Более дорогая недвижимость в ЮФО находится в Крыму и Краснодарском крае.



