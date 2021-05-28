Расследования

Жительница Волгоградской области ради своей свадьбы обобрала двух пенсионеров

Расследования 28.05.2021 15:29
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28.05.2021 15:29


22-летняя жительница Палласовки хотела отпраздновать пышную свадьбу, но теперь может оказаться в тюрьме. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, девушка взяла кредит через мобильный банк на имя бабушки мужа в размере 360 тысяч рублей, а позже таким же образом оформила 160 тысяч на имя знакомого.  В июле 2020 года девушка приехала  к 60-летней бабушке своего супруга  и установила на ее телефон приложение «Мобильный банк», чтобы якобы помогать ей с оплатой счетов. Через некоторое время она стала оформлять на пожилую женщину потребительские кредиты и переводить наличные на свой счет. За месяц ей удалось оформить  кредиты на суммы 360 тысяч рублей. После этого предприимчивая родственница  уехала домой. Бедная женщина  обо всем узнала только в конце августа 2020 года, когда ей стали приходить платежки за кредит. Таким же образом девушке удалось похитить 160 тысяч рублей у своего знакомого пенсионера, убедив его в том, что деньги будто бы на его счет она  перевела случайно. А в феврале 2021 года девушка  вновь посетила пожилого человека и тайно перевела 11 тысяч рублей себе на карту. Через некоторое время пенсионер обратился в полицию, а фигурантке уголовного дела ничего не оставалось, как во всем признаться. Свой поступок она объяснила тем, что хотела раздать накопившиеся долги и устроить свадьбу, которую они с мужем откладывали несколько лет по причине отсутствия денег. Она  надеялась, что родственники и знакомые не станут сообщать в полицию. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Палассовский районный суд. Девушке грозит до 6 лет лишения свободы. 

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