



22-летняя жительница Палласовки хотела отпраздновать пышную свадьбу, но теперь может оказаться в тюрьме. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, девушка взяла кредит через мобильный банк на имя бабушки мужа в размере 360 тысяч рублей, а позже таким же образом оформила 160 тысяч на имя знакомого. В июле 2020 года девушка приехала к 60-летней бабушке своего супруга и установила на ее телефон приложение «Мобильный банк», чтобы якобы помогать ей с оплатой счетов. Через некоторое время она стала оформлять на пожилую женщину потребительские кредиты и переводить наличные на свой счет. За месяц ей удалось оформить кредиты на суммы 360 тысяч рублей. После этого предприимчивая родственница уехала домой. Бедная женщина обо всем узнала только в конце августа 2020 года, когда ей стали приходить платежки за кредит. Таким же образом девушке удалось похитить 160 тысяч рублей у своего знакомого пенсионера, убедив его в том, что деньги будто бы на его счет она перевела случайно. А в феврале 2021 года девушка вновь посетила пожилого человека и тайно перевела 11 тысяч рублей себе на карту. Через некоторое время пенсионер обратился в полицию, а фигурантке уголовного дела ничего не оставалось, как во всем признаться. Свой поступок она объяснила тем, что хотела раздать накопившиеся долги и устроить свадьбу, которую они с мужем откладывали несколько лет по причине отсутствия денег. Она надеялась, что родственники и знакомые не станут сообщать в полицию. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Палассовский районный суд. Девушке грозит до 6 лет лишения свободы.



