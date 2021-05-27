Долг костей не ломит: баня в Волгограде вылила воды на полмиллиона





Банный комплекс в жилом доме на улице Ангарской в Дзержинском районе Волгограда закрыл свои двери для любителей пара: объект отключают от водоснабжения за долг в 400 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Концессии водоснабжения», почти год баня лила воду в обход индивидуального счетчика, подключившись внутридомовым сетям напрямую.

Сорванную с прибора учета пломбу обнаружил инженер «Концессий водоснабжения» во время плановой проверки. Неладное заподозрили и в управляющей компании – показания общедомового счетчика внезапно выросли. Бане выдали предписание устранить нарушение и заново опломбировать прибор учета, однако руководство комплекса проигнорировало его. Десять месяцев посетители сауны и бассейнов плескались в де-факто краденой воде.

В результате в баню нагрянула комиссия ресурсоснабжающей организации, чтобы перекрыть воду нерадивому потребителю. Теперь заведение ждет суд и справедливое наказание: чтобы погасить почти полумиллионный долг перед «Концессиями», комплексу придется пустить имущество с молотка. Вероятно, такой сценарий устраивает владельцев бани гораздо больше, чем добросовестная ежемесячная оплата коммунального ресурса.