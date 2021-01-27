В Волгограде хозяин столовой «Чё? Харчо» наворовал воды на 330 тысяч рублей











В Дзержинском районе Волгограда владелец подпольного общепита в течение нескольких месяцев воровал воду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», признанную самостроем столовую «Чё? Харчо!» в августе прошлого года уже отключали от коммунального ресурса за его незаконное потребление.

Однако собственник заведения, расположенного на улице Землячки, сорвал пломбы с запорной арматуры на коммуникациях и продолжил самовольствовать, что подтвердилось в ходе повторного планового выезда коммунальщиков на объект. В «Водоканале» подсчитали - нечистоплотный бизнесмен сэкономил 327 тысяч рублей, которые не дополучила ресурсоснабжающая организация.

В случае непогашения данной суммы компания обратится в арбитражный суд Волгоградской области.

«Помимо задолженности с владельца кафе будет взыскана госпошлина, размер которой будет установлен в зависимости от величины иска, пени и дней просрочки. Нелегальные присоединения будут отключаться до тех пор, пока каждый не поймет, что незаконное потребление ресурсов – это, по сути, воровство», - пояснила начальник отдела контроля отпуска водных ресурсов ООО «Концессии водоснабжения» Виктория Пинекер.

Напомним, недавно на краже коммунального ресурса попался хозяин гостиницы в Ворошиловском районе . Коммерсант оформил принадлежащее ему здание, как частный дом, и платил за воду по более низкому тарифу. Кроме отеля по адресу ул.Ленкоранская, 78Б работали также кафе, автосервис и магазин.



