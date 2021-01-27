Общество

В Волгограде хозяин столовой «Чё? Харчо» наворовал воды на 330 тысяч рублей

Общество 27.01.2021 12:21
0
27.01.2021 12:21




В Дзержинском районе Волгограда владелец подпольного общепита в течение нескольких месяцев воровал воду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения», признанную самостроем столовую «Чё? Харчо!» в августе прошлого года уже отключали от коммунального ресурса за его незаконное потребление.
Однако собственник заведения, расположенного на улице Землячки, сорвал пломбы с запорной арматуры на коммуникациях и продолжил самовольствовать, что подтвердилось в ходе повторного планового выезда коммунальщиков на объект. В «Водоканале» подсчитали - нечистоплотный бизнесмен сэкономил 327 тысяч рублей, которые не дополучила ресурсоснабжающая организация. 
В случае непогашения данной суммы компания обратится в арбитражный суд Волгоградской области. 
«Помимо задолженности с владельца кафе будет взыскана госпошлина, размер которой будет установлен в зависимости от величины иска, пени и дней просрочки. Нелегальные присоединения будут отключаться до тех пор, пока каждый не поймет, что незаконное потребление ресурсов – это, по сути, воровство», - пояснила начальник отдела контроля отпуска водных ресурсов ООО «Концессии водоснабжения» Виктория Пинекер.
Напомним, недавно на краже коммунального ресурса попался  хозяин гостиницы в Ворошиловском районе. Коммерсант оформил принадлежащее ему здание, как частный дом, и платил за воду по более низкому тарифу. Кроме отеля по адресу ул.Ленкоранская, 78Б работали также кафе, автосервис и магазин.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
27.01.2021 16:55
Общество 27.01.2021 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2021 16:12
Общество 27.01.2021 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2021 12:50
Общество 27.01.2021 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2021 12:18
Общество 27.01.2021 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.01.2021 11:25
Общество 27.01.2021 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2021 11:07
Общество 27.01.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2021 11:01
Общество 27.01.2021 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 20:06
Общество 26.01.2021 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 17:46
Общество 26.01.2021 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 16:18
Общество 26.01.2021 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 14:48
Общество 26.01.2021 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 14:00
Общество 26.01.2021 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.01.2021 10:48
Общество 26.01.2021 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 10:21
Общество 26.01.2021 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2021 08:34
Общество 26.01.2021 08:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:10
Новый GEELY TUGELLA – флагманские стандарты для современного кроссовераСмотреть фотографии
16:55
Прокурор Волгоградской области предлагает защитить обманутых владельцев банковских картСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде раскрыли дело о трупе в подвале многоэтажкиСмотреть фотографии
16:12
«8 часов не могли остановить кровь»: в Волгограде бездомная собака покусала школьницуСмотреть фотографии
15:38
Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%Смотреть фотографии
15:03
В Волгоградской области «подтаяли» долги по зарплатеСмотреть фотографии
14:44
Олег Савченко: молодым специалистам Волгоградской области нужно помочь с жилищными субсидиямиСмотреть фотографии
14:17
Коронавирус «путешествует» по двум городам и пяти районам Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:05
Создана компания «РТК-Цифровой документооборот»Смотреть фотографии
12:50
Институты ФСБ России набирают в Волгограде и области будущих пограничниковСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде хозяин столовой «Чё? Харчо» наворовал воды на 330 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
ВТБ и «Ростелеком» обеспечат проход на ВТБ Арену по биометрииСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде осудили адвоката за 6-миллионное мошенничествоСмотреть фотографии
11:25
Мокрый снег, дождь и туман: на трассах в Волгоградской области ждут непогодуСмотреть фотографии
11:07
Губернатор ждет открытия «интересного» ФОКа под Волгоградом до 1 маяСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде пресекли продажу "липовых" справок об отсутствии COVID-19Смотреть фотографии
10:33
Одни палки: волгоградцев встревожил вид обрезанных деревьевСмотреть фотографии
09:59
Жители Поволжья выбирают Сбербанк для рефинансирования кредитовСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области мужчина сгорел из-за печкиСмотреть фотографии
09:26
ТОП-9 волгоградских производителей антиковидных товаров включен в список МинпромторгаСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде замглавы Роспотребнадзора оштрафовали за игнорирование прокурораСмотреть фотографии
17:46
Вячеслав Кузьменко: о туманных перспективах общепита Волгограда в условиях COVID-19Смотреть фотографии
16:56
Минздрав дал оценку вакцинации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Назначена дата прощания с экс-депутатом Волгоградской облдумы Александром ПотаповымСмотреть фотографии
16:04
Генеральным директором «Открытие Факторинг» назначен Александр ПестовСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде ИФНС хочет обанкротить фирму депутата-единороссаСмотреть фотографии
14:48
В центре Волгограда снежная лавина проломила козырек «Опоры России»Смотреть фотографии
14:35
«Я тебе морду набью!»: волгоградские водители весело отметили праздник (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Сбер научит будущих выпускников вузов быть успешными в современной бизнес-средеСмотреть фотографии
13:53
Покусавший сотрудника ДПС волгоградец загладит вину деньгамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 