Общество

Удар по «Ребрам»: наглый бар в центре Волгограда отключили от воды

Общество 12.02.2021 20:30
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12.02.2021 20:30




Сегодня в разгар трудового дня на глазах у посетителей от водоснабжения в Волгограде отключили бар и шиномонтажку. Еще один объект – пекарню – могут оставить без коммунального ресурса в самое ближайшее время. 
Как сообщает ИА «Высота 102», с инспекцией к предпринимателям, которые незаконно подключили свои коммерческие точки к коммунальным сетям, заявились сотрудники ООО «Концессии водоснабжения».
Пекарня на улице Новороссийской,5 самовольно присоединилась к внутридомовым сетям еще полгода назад. За это время общепит потребил воды на 280 тысяч рублей. Владелец пекарни не стал утруждать себя заключением договоров ни с ресурсоснабжающей компанией, ни с представителями ТСН дома. Для того, чтобы ликвидировать незаконную врезку, концессионерам нужно получить разрешение владельца объекта, но тот не идет на контакт. «Подтверждение, что здесь привозная вода – собственник нам не предоставил. Мы будем обращаться в суд», - заявил управляющий ТСН «Пятый Дом» Роман Рулев.
Факт самовольного подключения к сетям водоснабжения бара «Ребра» на улице Советской,15 в центре Волгограда «Концессии» зафиксировали еще в октябре прошлого года. Несколько раз проверяющие не смогли попасть внутрь питейного заведения, поскольку двери были закрыты. Теперь кафе придется работать без воды. 
Аналогичная ситуация с шиномонтажом на улице Рославльской в Кировском районе. Предприниматель зарегистрировал здание как частный дом, однако двухэтажный шинный центр совсем не похож на коттедж. Коммунальщикам пришлось отключить объект от водоснабжения до тех пор, пока его владелец не станет добропорядочным плательщиком коммунального ресурса.

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