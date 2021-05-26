Экономика

Волгоградские предприятия повысили производительность труда на 21% по итогам первого года работы Регионального центра компетенций

Экономика 26.05.2021 15:44
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26.05.2021 15:44


АНО «Региональный центр компетенций» в мае 2021 исполнился год. Решение о создании организации  было принято  комитетом экономической политики и развития Волгоградской области в целях реализации полного функционала в рамках национального проекта «Производительность труда».
Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, благодаря внедрению бережливых технологий на предприятиях под управлением экспертов РЦК, в среднем региональные компании-участники на 21% увеличили выработку, на 32% сократили время протекания процессов, на 52% снизили объемы незавершенного производства.
В мае 2021 года Волгоградский региональный центр компетенций успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций. По результатам всех мероприятий было выдано заключение с высокими оценками соответствия, а показатель организации работы РЦК составил 11 баллов из 11. Таким образом, РЦК стал сертифицированным оператором национального проекта.
Стоит отметить, что Федеральным и региональным центром компетенций проведена большая работа по обучению сотрудников предприятий-участников национального проекта основам бережливого производства, за год базовые знания получили 718 сотрудников.
В рамках проекта Волгоградская область вошла в число 35 пилотных субъектов, которые будут реализовывать проект по расширенной поддержке в рамках национального проекта «Производительность труда».
Предприятие ООО «Волгограднефтемаш» первым получило годовую поддержку экспертов Федерального центра компетенций. В таком формате бережливые технологии будут внедрять в Волгограде впервые.
В 2021 году из нацпроекта была исключена сфера ЖКХ, а состав отраслей пополнила сфера торговли. В список потенциальных предприятий субъекта, подходящих под критерии вошло 42 предприятия Волгоградской области, которые занимаются торговлей. 
Первым предприятием в сфере торговли, которое сможет не только внедрить инструменты бережливого производства на своих производственных участках, но и стать участником уникальной программы расширенной поддержки повышения производительности труда, реализуемой Федеральным центром компетенцийстало ООО «Царицынский поставщик».
На сегодняшний день регион продолжает быть в числе передовиков по количеству вовлеченных предприятий. Участниками национального проекта на сегодняшний день являются 42 предприятия Волгоградской области, при целевом показателе на 2021 год – 44 предприятия.
Напомним, национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

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