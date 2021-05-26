Экономика

Ивановы и фондовый рынок: число владельцев брокерских счетов увеличилось с 10% до 13%

Экономика 26.05.2021 11:21 Новости компаний
0
26.05.2021 11:21 Новости компаний


В традиционном исследовании «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research, вошел блок вопросов об инвестиционной активности россиян. Согласно нему, доля Ивановых, у которых есть брокерский счет онлайн, увеличилась с 10 до 13%. 
При этом ещё 25% опрошенных отметили, что планируют открыть брокерский счёт (это на 2 п.п. больше, чем в предыдущем опросе). Что свидетельствует о потенциале прироста розничных клиентов.
Более половины респондентов, которые уже имеют брокерский счёт или планируют открыть его (56% в марте против 54% в декабре 2020 года), намерены продолжить инвестировать на фондовом рынке в ближайшие 12 месяцев. Доля тех, кто не собирается продолжать инвестировать, наоборот сократилась на 2 п.п. и составляет на данный момент 15% опрошенных.
Среди тех, кто планирует продолжить инвестировать, 37% в качестве основной причины называют слишком низкие ставки по депозитам. Кроме того, респонденты отмечают, что стало удобнее пользоваться онлайн-платформами, или ждут высокой доходности от фондового рынка.
«Респонденты в ходе исследования отметили, что на выбор брокера для открытия инвестиционного счёта влияет привлекательный уровень комиссий и удобство совершения сделок. Также имеет значение наличие доступа к аналитической поддержке.
Сбер учитывает все эти факторы при работе с розничными инвесторами. Предлагаемые нами инструменты удобны и доступны. Недавно запущено обновленное мобильное приложение СберИнвестор. В Telegram с осени прошлого года работает канал СберИнвестиции, где собрана инвестиционная аналитика от лучшей команды аналитиков по российскому рынку — SberCIB Investment Research», - отмечает Владимир Яровой, и.о. директора Департамента глобальных рынков Сбербанка.

Справка. «Индекс Иванова» — индекс потребительской уверенности, выпускаемый ежеквартально с 2013 года группой аналитиков SberCIB Investment Research (ранее — Sberbank Investment Research). Один из самых авторитетных потребительских индексов в России и за рубежом, на выводы которого опираются многие исследования. Отражает текущие потребности и ожидания среднего класса, условного россиянина — Иванова — со средним уровнем дохода. Учитывает динамику таких показателей, как потребительские расходы, сбережения, потребительское поведение и уровень потребительской уверенности в целом.
SberCIB— выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока Сбербанка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений — от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Экономика
26.05.2021 14:38
Экономика 26.05.2021 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2021 13:00
Экономика 26.05.2021 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2021 10:57
Экономика 26.05.2021 10:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.05.2021 10:52
Экономика 26.05.2021 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.05.2021 20:00
Экономика 25.05.2021 20:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.05.2021 15:06
Экономика 25.05.2021 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.05.2021 11:31
Экономика 25.05.2021 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.05.2021 10:53
Экономика 25.05.2021 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.05.2021 10:25
Экономика 25.05.2021 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.05.2021 10:12
Экономика 25.05.2021 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.05.2021 09:53
Экономика 25.05.2021 09:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.05.2021 20:11
Экономика 24.05.2021 20:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.05.2021 19:04
Экономика 24.05.2021 19:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.05.2021 17:11
Экономика 24.05.2021 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.05.2021 16:01
Экономика 24.05.2021 16:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:38
В комфорте и с социальной дистанцией: в Волгоградском облсуде начался процесс по громкому делу экс-депутатов гордумыСмотреть фотографии
14:38
ЛУКОЙЛ развивает возобновляемую энергетику: в Волгограде прошла торжественная церемония открытия солнечной электростанцииСмотреть фотографии
13:55
В онлайн-кинотеатре KION состоится премьера киносторис «Подслушано» Ильи Куликова – детективный триллер о социальных сетяхСмотреть фотографии
13:44
Волгоградский «Ротор» уволил очередного главного тренераСмотреть фотографии
13:24
В Волгограде экс-председателю облкомприроды выдали "пропуск" в СИЗОСмотреть фотографии
12:26
Цифровая безопасность: «Ростелеком» оснастил умным видеонаблюдением детский сад в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
Волгоградец на фургоне разбился после лобового столкновения с КАМАЗомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Столовую в Волгограде оштрафовали за плохую защиту от COVID-19Смотреть фотографии
11:22
Разбил бутылку об голову и порезал лицо: в Волгограде осудили водителя за нападение на полицейскогоСмотреть фотографии
10:58
Доход бывшего волгоградского ритуальщика увеличился в два раза за прошлый годСмотреть фотографии
10:51
Потерял сознание за рулем: пенсионер погиб в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
Волгоградец предстанет перед судом за убийство 20-летней давностиСмотреть фотографии
09:36
Полиция нашла на волгоградском рынке более 500 контрафактных рыболовных сетейСмотреть фотографииCмотреть видео
07:55
Компания “Виво Маркет” за лето проведет реконструкцию школьной столовой Гимназии №12Смотреть фотографии
07:54
На возведенной к ЧМ-2018 автостоянке в Волгограде образовался провалСмотреть фотографии
23:41
СК предъявил обвинения по делу о гибели волгоградских баскетболисток в СтавропольеСмотреть фотографии
20:00
Все лучше и лучше: Росстат оценил уровень безработицы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:59
Волгоградское водохранилище наступает на два городаСмотреть фотографии
18:49
Запахло скандалом: попытка сорвать праймериз в Заволжье обернулась проваломСмотреть фотографии
17:28
Волгоградского ковид-диссидента осудили за экстремизм в соцсетиСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области могут возбудить еще одно уголовное дело при реализации нацпроекта «Экология»Смотреть фотографии
16:18
Четыре года в розыске: главаря волгоградской «банды Умнова» задержали в МосквеСмотреть фотографии
15:55
«Ростелеком» внедрил систему анализа данных на базе программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа»Смотреть фотографии
15:51
Детям-инвалидам в Волгоградской области купили новое оборудование для реабилитацииСмотреть фотографии
15:11
Семь пожилых женщин умерли в волгоградских больницах от коронавирусаСмотреть фотографии
14:55
Паре из Михайловки грозит пожизненный срок за жуткое убийство девушкиСмотреть фотографии
14:13
В Волгоградской области прокуратура добилась изъятия земельного участка у иностранцаСмотреть фотографии
13:48
Волгоградца вернули за решетку после побега из колонии-поселенияСмотреть фотографии
13:39
Приехала на заработки: пойманную с наркотиками иностранку арестовали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:18
Волгоградца за обнаженку на танцующем мосту посадили на 15 сутокСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 