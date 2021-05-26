Ивановы и фондовый рынок: число владельцев брокерских счетов увеличилось с 10% до 13%

Экономика 26.05.2021 11:21 Новости компаний
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26.05.2021 11:21 Новости компаний
В традиционном исследовании «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research, вошел блок вопросов об инвестиционной активности россиян. Согласно нему, доля Ивановых, у которых есть брокерский счет онлайн, увеличилась с 10 до 13%.
При этом ещё 25% опрошенных отметили, что планируют открыть брокерский счёт (это на 2 п.п. больше, чем в предыдущем опросе). Что свидетельствует о потенциале прироста розничных клиентов.
Более половины респондентов, которые уже имеют брокерский счёт или планируют открыть его (56% в марте против 54% в декабре 2020 года), намерены продолжить инвестировать на фондовом рынке в ближайшие 12 месяцев. Доля тех, кто не собирается продолжать инвестировать, наоборот сократилась на 2 п.п. и составляет на данный момент 15% опрошенных.
Среди тех, кто планирует продолжить инвестировать, 37% в качестве основной причины называют слишком низкие ставки по депозитам. Кроме того, респонденты отмечают, что стало удобнее пользоваться онлайн-платформами, или ждут высокой доходности от фондового рынка.
«Респонденты в ходе исследования отметили, что на выбор брокера для открытия инвестиционного счёта влияет привлекательный уровень комиссий и удобство совершения сделок. Также имеет значение наличие доступа к аналитической поддержке.
Сбер учитывает все эти факторы при работе с розничными инвесторами. Предлагаемые нами инструменты удобны и доступны. Недавно запущено обновленное мобильное приложение СберИнвестор. В Telegram с осени прошлого года работает канал СберИнвестиции, где собрана инвестиционная аналитика от лучшей команды аналитиков по российскому рынку — SberCIB Investment Research», - отмечает Владимир Яровой, и.о. директора Департамента глобальных рынков Сбербанка.
Справка. «Индекс Иванова» — индекс потребительской уверенности, выпускаемый ежеквартально с 2013 года группой аналитиков SberCIB Investment Research (ранее — Sberbank Investment Research). Один из самых авторитетных потребительских индексов в России и за рубежом, на выводы которого опираются многие исследования. Отражает текущие потребности и ожидания среднего класса, условного россиянина — Иванова — со средним уровнем дохода. Учитывает динамику таких показателей, как потребительские расходы, сбережения, потребительское поведение и уровень потребительской уверенности в целом.
SberCIB— выделенный бизнес-сегмент в составе корпоративно-инвестиционного блока Сбербанка, который работает с крупнейшими клиентами. Данное направление бизнеса предоставляет широкий спектр финансовых решений — от традиционного кредитования до мезонинного и акционерного финансирования, а также хеджирование валютных, процентных и товарных рисков, операции на финансовых рынках с выходом на международные площадки, инвестиционную аналитику и сопровождение сделок.
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