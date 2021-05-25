«Волгоградэнергосбыт» готов закупать электроэнергию в рамках поддержки «зеленой» микрогенерации





«Волгоградэнергосбыт» разработал и опубликовал на своем сайте проект договора для закупки энергии, вырабатываемой на объектах микрогенерации*, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

Закупка излишков электроэнергии у владельцев мини-генераторов, работающих на возобновляемых источниках энергии – солнечные батареи, ветрогенераторы и т.п. – мера, предусмотренная российским законодательством для поддержки и продвижения «зеленой энергетики».

Развитие «чистой» энергетики – тренд развития электроэнергетики во всем мире. Следуют ему и в России. В последнее время в стране принят пакет законов, регулирующих вопросы микрогенерации на основе «зеленой» энергии ветра или солнца. С его принятием фактически любое предприятие или житель региона, владеющий частным домом, может получать электроэнергию на мини-установке для нужд собственного домохозяйства, а излишки вырабатываемого ресурса владелец установки может продать сбытовой компании.

В Волгоградской области пока не нашлось владельцев объектов микрогенерации, которые изъявили бы желание заключить договор по продаже «зеленой» энергии. Между тем энергетики региона готовы поддержать ее производителей.

«Это первый шаг по реальной поддержке зеленых новаций в энергетике. В целом по России примеры таких проектов единичны. Что касается Волгоградской области, мы, как гарантирующий поставщик, готовы участвовать в развитии экологичной энергетики Волгоградского региона», – отметил Дмитрий Кауль, генеральный директор ПАО «Волгоградэнергосбыт».

* Согласно законодательству об электроэнергетике объектом микрогенерации – является объект по производству электрической энергии, принадлежащий потребителю, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1 киловольт. Объем выдачи электроэнергии таким объектом в электрическую сеть не должен превышать 15 киловатт.

Использование для выдачи электроэнергии оборудования, предназначенное для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, не допускается. Потребители смогут продавать в общую сеть только излишки электроэнергии, которые остались после собственного потребления.



