Происшествия

В Камышине трехлетний малыш погиб после падения с пятого этажа

Происшествия 24.05.2021 16:47
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24.05.2021 16:47


Трагедия произошла сегодня в Камышине Волгоградской области: трехлетний мальчик, оставшийся под присмотром старшего брата, выпал из окна квартиры на 5-ом этаже и погиб. Следственные органы регионального СУ СКР и областная прокуратура проводят проверки, на место ЧП выезжал прокурор Камышина Александр Киселев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомства.
Мама погибшего малыша отлучилась на работу, оставив приглядывать за ребенком второго 11-летнего сына. Старший брат не уследил — мальчик выдавил из окна москитную сетку и упал. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, однако несмотря на усилия прибывших врачей, ребенок скончался.
Правоохранительные и надзорные органы призывают родителей и опекунов не оставлять детей без присмотра, особенно в комнатах с открытыми окнами, не рассчитывать на надежность москитной сетки и устанавливать на окна защитные фиксаторы. В Следственном управлении отметили, что трагедия в Камышине стала уже третьим случаем в мае текущего года, когда дети выпадали из окон. В предыдущих двух малыши остались живы, но получили тяжелые травмы.
Фото: прокуратура Волгоградской области.

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