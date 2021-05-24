Расследования 24.05.2021 17:04
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24.05.2021 17:04
Против сотрудников кредитного потребительского кооператива в Волгограде возбуждено уголовное дело об афере с материнским капиталом. Фигуранты дела обвиняются в четырех эпизодах мошенничества при получении выплат, об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Четыре волгоградки обратились в кредитный потребительский кооператив, чтобы получить займы на строительство жилья с использованием материнского капитала. Они оформили доверенность на покупку земли и отдали свои банковские карты сотрудникам кооператива. Обвиняемые, в свою очередь, ввели в заблуждение женщин, по факту купили нерентабельные земельные участки стоимостью 10 тысяч рублей каждый. При этом в договорах была указана сумма предполагаемых выплат по сертификатам на маткапитал. Затем злоумышленники обналичили сертификаты на сумму 1 млн. 700 тысяч рублей и присвоили деньги себе. А пострадавшие остались у «разбитого корыта», так как строительство на приобретенных участках было невозможно ввиду отсутствия дорожной инфраструктуры, газоснабжения и электричества.
Расследование уголовного дела проводит следственный отдел №8 СУ УМВД России по Волгограду.
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